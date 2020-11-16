台股再寫新高13551點 外資助威大買逾200億元 三大法人買超263.6億元

美股上周五強勢收漲，台股今 (16) 日也跟隨亞股走高，呈現量價齊揚，主要由權王台積電發動攻勢，貢獻漲點高達 182 點，外資持續回補，今日大買 228 億元，三大法人合計買超 263.65 億元，終場加權指數收在全日最高 13551 點，改寫歷史新高價。

台股今日總成交量擴大至 2300 億元之上，觀察籌碼面，外資呈現連 4 買，共買超 228.71 億元；投信仍賣超 0.63 億元；自營商則轉為買超 35.57 億元，三大法人合計買超 263.65 億元。

蘋概股躍居盤面多頭指標，台積電開高走高，終場大漲 4.7%，收在 484 元，市值也攀升至 12.5 兆元，雙締新猷；鴻海同步上漲 1.4%，收在 82.6 元，創近 4 個月來新高；其他蘋概股方面，砷化鎵大廠宏捷科、軟板廠嘉聯益、玻璃廠正達均漲停作收，廣達、台光電、新普、臻鼎 - KY、日月光投控、台虹等，漲勢都相當強勁。

此外，市場看好明年探針卡成長動能，測試介面大廠精測、旺矽今日漲逾半根停板，雍智尾盤也強勢翻紅漲近 2%。電源管理 IC 大廠矽力 -KY 早盤強勢攻高，一度衝上 2345 元，逼近歷史新高價。

撼訊受比特幣重啟漲勢激勵，刺激顯卡需求強勁，上周股價已大漲 35%，今日又一度觸及漲停，終場漲逾 9%，收 89.9 元。中小型股同步獲得資金點火，包括青雲、正達、均豪、光罩、力麗店等均攻上漲停，百元以下銅板股就有 17 檔亮燈漲停。

法人表示，美國大選疑慮淡化，加權指數沿五日線向上，技術面呈多頭排列結構，在資金行情旺盛，台股依然前景可期，短線上可留意產業技術領先、訂單能見度高族群波段操作。