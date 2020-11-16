廣達Q4筆電出貨可望攀新高 一度漲逾半根停板

代工大廠廣達 (2382-TW) 受惠遠距商機爆發，第 3 季營運亮眼，日系、亞系外資今 (16) 日出具報告指出，看好廣達持續受惠遠距商機延續，整體筆電出貨、營運規模可望再放大，維持買進評等，目標價喊至 85、107 元。廣達今也強勁表態，盤中一度漲逾半根停板，收復季線、半年線。

日系外資指出，廣達受惠 Chromebook 教育筆電需求，第 4 季筆電出貨可望季增 9%，更較去年同期翻倍，單季出貨將達 1990 萬台，再創單季新高，雖然部分零組件吃緊，將使部分出貨遞延至明年第 1 季，但整體筆電、伺服器出貨都將維持雙位數成長。

日系外資進一步指出，雖然缺料狀況對廣達影響有限，但考量新台幣升值、研發費用等因素，將目標價由 88 元調降至 85 元，但仍維持買進評等。

亞系外資則估，廣達第 4 季筆電出貨將季增近 1 成，毛利率則維持第 3 季水準，均優於市場預期，明年筆電、伺服器需求也可望保持穩定，同樣維持買進評等，目標價也維持 107 元。

廣達第 4 季出貨可望再季增約 1 成，全年出貨上看 6000 萬台，以此推估，11、12 月出貨可望衝上 695 萬台，再寫新猷，明年上半年出貨可望維持今年下半年高檔。

廣達第 3 季稅後純益 78.71 億元，季增 25.9%、年增 81.44%，每股純益 2.04 元，續創歷史同期新高，累計前 3 季純益 167.02 億元，年增 46.1%，每股賺 4.33 元，超越去年全年。