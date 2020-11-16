〈陸股盤後〉RCEP助攻 上證收漲1.1%

受到美股上周五走揚的刺激，周一 (16 日)A 股三大指數開高震盪走高。不過今日上證表現相對強勢，早盤初深證、創業板指一度下挫，不過在接近中午收盤時指數紛紛拉升，午盤後漲幅擴大。

市場消息面偏多，除了東盟十國及中國、日本、南韓、澳州、紐西蘭 15 國，

正式簽署 RCEP 外，今日中國公布的經濟數據大致仍保持穩定成長格局。

但高估值仍限制投資人積極買進的意願，成交量離兆元關卡相差甚遠，今日滬深兩大指數成交金額達人民幣 8011 億元，日增 10%。

盤面上，白酒、非鐵、煤炭類股漲幅較大，半導體、光阻劑、電子製造等族群跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 1.11%，報 3346.97 點；深證成指上漲 0.7%，報 13850.83 點；創業板指上漲 0.21%，報 2712.41 點。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 25.89 億元，其中滬股通買超人民幣 37.66 億元，深股通賣超人民幣 11.77 億元。

產業消息

今年的雙 11 戰線上，醫美產業異軍突起，除天貓、京東平台有醫美身影外，美唄、新氧兩大醫美網路平台也紛紛加入戰局，帶動相關概念股走勢，朗姿股份、澳洋健康紛紛漲停、冠昊生物大漲 8.4%、景峰醫藥飆漲 7.8%、愛美客跳漲 14.5%。

中國有色金屬工業協會最新數據顯示，7 月以來銅、鋁、鉛、鋅基本金屬價格保持在高檔區間，目前價格已超過疫情前水準。專家指出有色金屬價格仍有上漲空間，而有色金屬類股估值保持在歷史中間值之下，產業估值具備上漲動力，利多消息刺激怡球資源、雲鋁股份、神火股份、華豐鋁業、河鋼資源、銅陵有色、惠雲鈦業等紛紛漲停。

法人觀點

國盛證券表示短線上永煤超預期違約事件對指數多少會有點影響，但不會改變指數上漲格局。根據過去經驗來看，信用違約的影響主要是衝擊短線行情。隨著之後市場進一步出清，大盤可望回歸向上趨勢。因此，在外部不確定性消化，內部政策預期升溫之下，繼續看好當前至明年第一季的指數走勢。建議投資人可利用震盪時積極佈局。