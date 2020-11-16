〈美股13F報告〉索羅斯偏愛科技、消費類股 清倉銀行股

根據美國證券交易委員會 (SEC)13F 持倉報告，索羅斯基金管理公司 (Soros Fund Management) 在第三季的持倉總市值為 40.84 億美元，較上一季的 44.82 億美元，下跌約 9.7%。從偏好來看，位居前三的類別分別是金融、IT 業以及可選消費。

索羅斯在第三季大量買入了 Invesco 那斯達克 100 指數 ETF(QQQ-US)，在第三季末，索羅斯基金管理持有這檔 ETF 3.13 億美元，為該公司投資組合中第二大重倉股。

此外，索羅斯對美國房地產公司霍頓房屋 (DHI-US) 進行增持，在第三季末持有霍頓房屋的股票數量較二季末增加了 70%。此外，索羅斯也增持了阿拉馬克 (ARMK-US)、達登餐飲公司 (DRI)、通用汽車 (GM-US) 等可選消費股票。

另一方面，索羅斯大量減持了公共事業類別，其中，減持幅度最大的是羅素 2000 指數 ETF(IWM-US)，在第三季出售了大約 11%。而 SPDR 公用事業類股 ETF(XLU-US)、iShares 1-5 年期投資級公司債券 ETF(IGSB-US)、太平洋瓦斯與電力公司 (PCG-US) 和 T-Mobile (TMUS-US) 也都遭到減持。

值得注意的是，包含富國銀行 (WFC-US)、摩根大通 (JPM-US)、美國銀行 (BAC-US)、高勝 (GS-US) 等多檔銀行金融股都在第三季遭到清倉。