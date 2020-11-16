〈美股盤前要聞〉新冠疫苗又傳好消息 美股期貨上揚

Moderna 發布報告稱，其研發的新冠疫苗有效性達 94.5%，候任總統拜登 (Joe Biden) 的兩位新冠肺炎顧問表示，反對再度於全國範圍內實行封鎖，美股期貨上揚。

1. 新冠疫苗又傳利多 歐美股市大漲

Moderna 發布報告稱，其研發的新冠疫苗在第三期臨床試驗中，有效性達到 94.5%；新冠疫苗的保質期更長，在冰箱溫度下可維持 30 天。

儘管美國新冠肺炎疫情持續延燒，但候任總統拜登的兩位新冠肺炎顧問均表示反對在全國範圍內實行封鎖，傾向於採取有針對性的措施來控制病例數激增，隨後股票期貨價格上漲。週一 (16 日) 道瓊期貨上漲 1.67%，標普 500 期貨漲 1.02%，斯達克 100 期貨跌 0.06%。

拜登新冠肺炎諮詢委員會聯席主席 Vivek Murthy 表示，如果人們遵守配戴口罩和社交距離等限制性較小的限制措施，則不一定需要實行全國性的嚴格封鎖。

如果我們只是鎖定整個國家而沒有針對性地努力，那麼我們將加劇人們所感受到的'大流行性疲勞'，您將傷害工作和經濟，將關閉學校並傷害他們。美國前外科醫生穆爾蒂（Murthy）對《福克斯新聞周日》說。

2. PNC 砸 116 億美元收購 BBVA 美國業務

PNC 金融服務集團 (PNC-US) 週一 (16 日) 宣布，將以 116 億美元現金收購西班牙銀行外換銀行 (BBVA) 在美業務，為銀行業自 2008 年金融危機以來的第二大筆收購交易。

目前上述交易均獲雙方董事會批准，預計於 2021 年中期完成，合併後銀行資產將達近 5,600 億美元。此外，PNC 預計，這筆收購案將使 2022 年公司獲利提升約 21%。

PNC 董事長、總裁兼執行長 William S. Demchak 表示，收購案有助於加速集團成長軌跡並提高長期股東價值。BBVA 集團執行主席 Carlos Torres Vila 也表示，這筆交易有助於推動集團長期成長，在復甦階段為經濟提供更多支持，同時增加股東分配。

3. 沃爾瑪將出售旗下日本西友大部分股權

美國零售巨頭沃爾瑪 ()16 日宣佈將出售旗下日本超市「西友 (Seiyu)」的 85% 股權，給美國私募基金 KKR 與日本樂天 (Rakuten)。據悉，交易估值約 1725 億日圓。KKR 及日本樂天將分別獲得 65% 及 20% 股權，沃爾瑪則保留 15% 股權。沃爾瑪美股盤前上漲 0.97%。

沃爾瑪最初於 2002 年進進軍日本市場，買下 6% 西友的股權，並在 2008 年將其股權全部收購。不過由於日本市場競爭激烈，多年盈利能力差，早在兩年前沃爾瑪就有打算出售西友。

4. 美股投資人對阿里巴巴發起集體訴訟

螞蟻集團 IPO 遭到緊急叫停，不僅讓阿里巴巴 (BABA-US) 集團融資計畫失敗，還讓母公司遭到美股投資人的集體訴訟。阿里巴巴美股盤前小漲 0.68%。

法院文件顯示，2020 年 11 月 13 日由原告 Laura Ciccarello 代表，對阿里巴巴發起集體訴訟，認為阿里巴巴於 10 月 21 日至 11 月 3 日期間，就業務和運營狀況及發展前景進行虛假陳述，未向投資者披露涉及螞蟻集團的重大不利事實，造成股價大幅波動，投資人因此蒙受損失。

阿里巴巴擁有螞蟻集團 33% 的股權，在 7 月 20 日，螞蟻集團宣布已開始在上海和香港證券交易所同時進行 IPO，10 月 26 日，螞蟻集團對 IPO 進行了定價，並計畫籌集 345 億美元。至 11 月 3 日，螞蟻集團「由於重大事項可能不符合上市資格或披露要求」，而暫停 IPO。



5. 川普將提違憲訴訟案

美國總統川普於週一再拋出震撼彈，他推文指出今年美國總統大選違憲，他將提起訴訟，試圖翻轉 2020 年美國總統大選。

川普在推文上表示，目前在全美各地進行的訴訟案件中很多不是由川普團隊所發起，而是由那些目睹選舉舞弊事件的人所提出。我們幾個大型訴訟會顯示出 2020 年美國總統大選違憲，以及有人為了改變選舉結果而做出令人憤慨的行為，訴訟案很快會提出。

美國總統川普周五 (13 日) 表示，他的政府絕不會因為疫情封鎖美國，「誰知道未來會發生什麼事，沒人知道下一任政府由誰做，我想時間會說明一切。但我可以告訴大家，我的政府絕對不會封鎖美國。」其內容被擴大解讀指出川普認為自己可能無法再做下一個任期。

不過，川普很快在周日 (15 日) 再度推文澄清說:「拜登只在播報假新聞的媒體眼裡勝選。我什麼都沒承認 (敗選)」。