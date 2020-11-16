英特爾強攻獨顯市場 12月完整版OneAPI開發工具上線

英特爾 (INTC-US) 今 (16) 日舉辦科技六大創新支柱說明會，再度宣示進軍獨顯市場企圖，台灣分公司發言人鄭智成表示，影像處理能力需求將在未來幾年爆發性成長，正加緊腳步追趕競爭對手，預計今年 12 月推出完整 OneAPI 開發工具，強化 CPU、GPU、FPGA 等整合應用，開拓 GPU 市占率。

鄭智成指出，OneAPI 是英特爾提出 XPU 戰略，可望加速未來 HPC、AI、IoT 等應用，現階段服務已陸續上線，預計 12 月完整開發工具將正式推出。

英特爾是在 2019 年發表 OneAPI 產業倡議，將建立一個開放、遵循標準、一致性的程式設計模型，與現有 C++、Fortran、Python、OpenMP 等程式設計語言模型相容，提供開發者在 CPU、GPU、FPGA 或其他加速器間，自由選擇最佳硬體。

鄭智成近一步表示，英特爾跨入 GPU 市場，看準的是未來影像需求成長，根據預期，未來全球數據流量將有 82% 具有影像，2017-2022 年電競影像成長率更高達 9 倍，影音自媒體也在會在 2017-2022 年成長 15 倍，市場商機可期。

除了推 OneAPI 開發工具外，英特爾近期正式宣告進軍獨顯晶片市場，推出應用在輕薄筆電的 Intel Iris Xe MAX 獨顯晶片，並陸續搭載在宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、戴爾 (DELL-US) 等品牌筆電上，雲端方面也有伺服器用 Xe-HP 產品，可望符合未來 AI 人工智慧、高運算效能 (HPC) 工作負載。