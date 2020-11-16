【永豐期貨】台積電創歷史新高價 帶領大盤大漲近300點

期貨走勢

台指期週一上漲 297 點至 13579 點。價差方面，台指期正價差擴至 27.17 點，電子期正價差擴至 1.45 點，金融期逆價差縮至 - 1.06 點。現貨部分，三大法人買超 263.67 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2046 口至 14145 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 5244 口至 29986 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 3399 口至 - 283 口。

上週五市場對輝瑞疫苗利多消息保持樂觀看待，另外川普在三大關鍵州的法律訴訟受挫，降低市場不確定性，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 1.37%，標普 500 上漲 1.36%，那斯達克上漲 1.02%，費半指數上漲 1.23%。台股今天在台積電的帶領下，跳空開高走高，軋空走勢持續，外資也持續回補，加權指數終場收今日最高點，收 13551.83 點，成交量也放大，價量齊揚。權值股來看，台積電今天早盤以 470 元跳空開高後一路走揚，終場大漲 4.76%，收 484 元，聯發科走勢也相當，開高走高，離 700 元大關僅一步之遙，收 694 元，大立光較為疲軟，盤中紅翻黑，下跌逾 1%。目前台股資金行情持續，加上外資陸續回，嘎空力道不減，配合股基本面，半導體、手機、PCB 等族群為盤面焦點族群，大盤有機回沿 5 日線向上持續攻堅，投資人切勿隨意猜頭。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13600 點，賣權未平倉最大量集中在 13000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.24 升至 1.45。VIX 指數上漲 0.51 至 19.31。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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