美大選後市場重回基本面 法人點名看好生技、AI雙趨勢

美國大選落幕後，市場可望重回基本面，富蘭克林華美投信表示，生技與 AI 仍是市場趨勢主流，其中相對看好衛星物聯網、智慧城市與精準醫療等三大領域。

富蘭克林華美投信表示，AI 新科技看好衛星物聯網、智慧城市與精準醫療等三大領域，次產業部分則包括自動車、衛星、AR&VR、體感以及智慧醫療等新興產業。

根據統計，前述五大項產業複合年平均成長率自 2019 年起至 2028 年，預估各有 18% 至 63% 不等的高成長率，涵蓋商機值得期待。

以自駕車為例，今年電動車代表之一，特斯拉股價狂漲 5 倍已說明趨勢在此，未來無人車或自動車滿街跑並非不可能，而電動車商機更勝於智慧型手機市場，粗估智慧車市場約每年 8800 萬台，每台 2.5 萬美元計算，全球將有 2.2 兆美元商機。

富蘭克林華美投信指出，以智慧交通與智慧城市而言，智慧交通商機應用到許多不同技術，例如: 光學雷達、超 2020 年第一季新冠肺炎疫情爆發之後，更加速市場對於遠距醫療、精準醫療與醫療科技結合的需求成長；新技術促使跨領域整合，未來 5 至 10 年內，更多未被滿足的臨床治療需求將藉由科技進步，可以獲得解決。

此外，科技與醫療結合勢不可擋，後疫情時代，更多醫療與看病需求得以透過遠距離與非接觸式 (Contactless) 方式來完成，目前遠距醫療與遠距開刀需求已經被疫情激發出來，透過物聯網與人工智慧結合，可以連結無線監測、穿戴裝置、電子醫療紀錄、用機器人手臂執行遠端手術等數位療法，儘管技術上還差最後一哩路，但預期未來不久後就有機會達成。