永續投資成新顯學 施羅德：僅12%法人無意參與

永續投資成為近年熱門投資話題之一，根據施羅德投資集團調查，今年僅 12% 法人表示沒有做永續投資，比重較去年減少 7 個百分點，全球有 68% 的受訪法人預期，未來 5 年永續投資將更加重要。

2020 年的施羅德投資集團針對 650 位、總資產超過 25.9 兆美元的機構投資人進行永續投資調查，59% 的法人認為能主動式的參與投資企業的公司治理，是整合永續的主要方法，而非單純買賣掉企業股份而已。

調查發現，今年有更多法人認為需要主動參與和管理所投資的企業，數字從去年的 38% 大幅攀升至 59%，顯示為了達到永續變革，只單純地賣掉手中股份已經不足以影響企業。

值得一提的是，法人對永續投資績效的憂慮持續降低，45% 受訪法人提及對永續投資績效的擔憂，比重低於 2019 年 48% 與 2018 年 51%。

至於推動法人關注永續投資的原因，主要與企業內部的價值相符合、對監管機構和產業壓力的回應有關，另有法人認為，永續投資可以帶來較佳報酬與較低風險。

但即使愈來愈多法人關注永續投資，受訪法人也注意到，漂綠 (greenwashing) 可能是永續投資的挑戰，例如缺乏對永續投資明確且一致的定義，可能會讓一些企業只做永續的表面功夫。

另有 55% 的受訪法人表示，數據與證據顯示永續投資帶來較佳的報酬，鼓勵他們增加投資部位，進一步分析，該數據從 2018 年的 34%、連續兩年攀升。