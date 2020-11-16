新冠檢測試劑需求維持高檔 瑞磁Q4虧轉盈目標可望達陣

瑞磁生技 (ABC-KY)(6598-TW) 今 (16) 日舉行法說會，總經理何重人表示，旗下開發的 COVID-19 分子檢測試劑需求維持高檔，預期未來一年營收比重仍可高達 7-8 成，目標今年全年營收達 1 千萬美元(約新台幣 2.9 億元)，且本季有望虧轉盈。

何重人指出，前 3 季營收比重方面，新冠檢測試劑占 81%，儘管未來疫苗量產上市，不過預期初期施打率不高，看好未來一年，試劑營收比重將維持 70-80%。

瑞磁開發的新冠肺炎分子檢測試劑，受惠疫情加上已取得美國 FDA 緊急使用授權，訂單能見度大幅提升，已可看到明年初，目前更積極生產 50 萬人份，並與供應商協調先備妥 40 萬人份，法人看好，瑞磁 10 月營收 5055 萬元，已開始獲利，預計 11、12 月營收持平下，第 4 季可望單季轉盈。

另外， COVID-19 分子檢測試劑搭配自動化檢測儀器 MDx 3000，單日檢驗數將擴增 5 倍，若以自動化檢測儀器 24 小時運作計算，單日檢測量可從 564 例擴增到 2820 例，並向美國 FDA 申請緊急使用授權 (EUA)。

其他產品方面，何重人表示，已開發出多項貓狗寄生蟲檢測服務，並獲得客戶 Idexx Labs(愛德士) 約 100 台訂單，預計明年下半年至後年上半年出貨完畢，有望推升營運表現。

瑞磁前 3 季營收 1.61 億元，年增 103.41%；毛利率 59.76%，年增 7.2 個百分點；營利率 93.8%，較去年同期大幅收斂；稅後虧損 1.51 億元，虧損較去年同期收斂，每股虧損 1.98 元。