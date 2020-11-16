〈國泰金法說〉看好明年金牛年台股 國壽備妥現金伺機進場

國泰金 (2882-TW) 今 (16) 日召開法說會，總經理李長庚表示，台股這波表現十分扎實，展望明 (2021) 年台股，台商回流、美商也增加對台灣投資趨勢不變，相信明年金牛年台股會很好；國壽保留較高現金部位，伺機隨時進場。

從國壽資產配置來看，國壽今年以來總投資金額 6 兆 7525 億元，其中海外投資佔 2/3，而所有投資中，台股水位達 3810 億元，比起上半年的 3990 億元，略少了 180 億元，但若拉長時間來看，比起去年底，等於今年以來加碼 590 億元，同時也以台股績效最好，報酬率達 14.6%。國外股票報酬率 4.8%，但李長庚表示，若加回印尼 Mayapada 銀行部分，其實國外股票報酬率也達雙位數。

國壽今年第 3 季逢市場高點大量獲利了結股債部位，李長庚表示，因國際債市利率下滑，以及調整投資部位降低市場波動風險的策略以優化投資組合，因此資本利得比起去年同期增加，國壽避險後投資收益率達 4.1%，優於去年同期的 4.07%。不過，避險前經性投資收益率今年第 3 季 3.29%，比起去年同期的 3.8% 明顯下滑。

國壽副總林昭廷說明，國壽近年來投資操作上較不重視股息收入，而是看信用評等，加上部份股票的填息狀況沒有很好，對新錢收益率自然有影響。此外，整個市場利率下滑，公債較同期少了 100 多個基本點，讓整體市場利率較去年同期下滑 80 點上下，也影響收益率，加上今年有適時處分部份信用評等不好的部位，因此影響新錢收益率約在 2.5~3%。

展望未來投資策略，林昭廷表示，未來會增加國外固定收益部位，長天期債券會比現在多，股票配置也會有改變，會因應九號公報、ICS 上路進行調整，風險資產部位會少一些。

李長庚表示，台股這波表現十分扎實，明年是金牛年，台商回流、美商也增加對台灣投資的趨勢不變，只要經濟好、實體產業就好，金融與產業相輔相成，則金融業也將看好，加上全球資金充沛，相信明年股市會很好，只是波動會加大。

李長庚進一步指出，今年給國壽投資團隊比較大的授權空間，可去因應市場的波動，目前保留較高現金部位，伺機可隨時進場。

此外談到 LIV 新制明年將上路，李長庚表示，房貸風險 LTV 法開放，要給金管會一個讚及高度肯定，因為有助國際接軌，同時亦有助於房貸風險控管，相信新法實施後，會讓銀行對整體經濟支撐產生作用，期待金融同業對實體經濟支持加上大力度，讓國內景氣在正常軌道上發展。