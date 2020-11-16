太景-KY獲靜脈輸液藥品許可證 將申請健保給付

太景 - KY(4157-TW) 今 (16) 日宣布，旗下抗生素藥奈諾沙星靜脈輸液 (商品名太捷信) 獲得衛服部藥品許可證，適應症為對成分 Nemonoxacin 有感受性致病菌所引起的成人社區型肺炎，後續將規劃申請健保價，並啟動藥局鋪貨。

太景表示，世界衛生組織 (WHO)2017 年在《抗菌劑臨床發展》報告中警告，全球抗生素已瀕臨枯竭，加上國際藥廠陸續退出抗生素研發計畫，近十年上市的抗生素新藥屈指可數，未來將面臨無新藥可用的窘境。

太景旗下抗生素新藥奈諾沙星，為新一代喹諾酮抗生素，全球專利保護期至 2037 年，產品可分為口服膠囊及注射液雙劑型，其中，口服膠囊可對抗多種抗藥性細菌，並在中國、台灣上市銷售；注射液雙劑型則已完成多國多中心的臨床試驗。

董事長黃國龍表示，抗藥性細菌產生速度遠高於新藥研發速度，不過奈諾沙星能抵制抗藥性病菌，包括金黃葡萄球菌 (MRSA)、萬古黴素金黃色葡萄球菌 (VRSA)、抗盤尼西林肺炎鏈球菌 (PRSP) 及 AB 菌等。

黃國龍指出，靜脈輸液取得衛服部許可證後，後續將申請健保負，並與合作夥伴文德藥業，規劃醫療通路行銷及商業化模式，拓展台灣銷售市場。