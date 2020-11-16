〈建大法說〉自行車胎需求「火爆」 明年營收可望雙位數成長

輪胎廠建大 (2106-TW) 今 (16) 日召開法說，總裁楊銀明表示，自行車胎需求「非常火爆」，預期將持續到明年底，在各類輪胎需求轉佳下，看好明年營收可望達到雙位數成長。

楊銀明表示，今年以來，疫情帶動自行車需求大增，自行車胎被客戶訂單追著跑，需求可說是「非常火爆」，工廠日夜加班，產能仍供不應求，還有客戶公司董座親自致電催貨，預期這波需求持續到明年底沒問題。

除自行車胎需求暢旺，楊銀明表示，機車胎、工業車胎近期需求也非常好，轎車胎受美國商務部反傾銷出爐前的提前拉貨潮帶動，最近也非常忙，預期第四季單月營收都將較去年成長，明年營收年增幅更可望達雙位數。

建大目前在越南有兩座工廠，越南二廠目前生產轎車胎，在反傾銷出爐前的提前拉貨潮帶動下，越南二廠單月獲利大幅成長，由過去的 6000 萬元，攀升至 1、2 億元。越南廠分為三期開發，前兩期日產能共約 1.25 萬條，目前產能已接近滿載。

楊銀明指出，第三期廠房已完工，待 12 月美國商務部反傾銷稅率出爐，就會決定是否啟動三期計畫，若順利啟動，明年底越南廠日產能就會達到 2 萬條，並超越昆山廠，成為集團最大、也是獲利較佳的生產基地。

美國政府日前針對越南、台灣、泰國、韓國與中國輪胎廠，進行反傾銷與反補貼調查，受調查產品為乘用車胎與輕卡車胎，越南反補貼稅率 11 月 10 日初判，建大稅率為 6.77% 稅率，傾銷部分還在調查，預計 12 月底公布。

不過，楊銀明表示，雖然建大在越南反補貼稅率達 6.77%，但由於建大越南廠銷往美國市場的輕卡胎價格高，屬於高單價產品，可望爭取到較低的傾銷稅率，且公司全球布局分散，情況相對有利