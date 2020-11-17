〈紐約匯市〉疫苗提振風險情緒 但Fed寬鬆預期抑制 美元持平、澳幣升 

Moderna(MRNA-US) 實驗性疫苗預防新冠病毒有 94.5% 效力，成為輝瑞 (PFE-US) 之後第二家臨床試驗結果遠優預期的美國藥廠，消息激勵澳幣、紐元等高風險貨幣周一 (16 日) 攀高，但美國疫情嚴峻且多處重啟封鎖，市場預料美國聯準會 (Fed) 將維持長時間貨幣寬鬆，抑制美元，美元指數大致持平。

追蹤美元對一籃子貨幣的美元指數持穩在 92.64，略低於上周五所報的 92.74。

美元指數走勢

Action Economics 的分析師說：「我們可能看到美元繼續狹幅波動，不過較長期而言，由於 Fed 的寬鬆立場預料保持更長一段時間內，未來幾個月美元可能面臨壓力，因為經濟成長反彈會伴隨通膨。」

輝瑞和 BioNTech 之後， Moderna 也公布樂觀的初步效力數據，意味著美國可能在 12 月有兩種疫苗獲得緊急使用授權。雖然兩者雖然還需要通過更多審查，但投資人仍高度期待能出現某種疫苗拯救全球經濟，幫助高風險貨幣如澳幣、紐元升值，美股反彈、美債殖利率上揚。

亞洲周一公布強勁經濟數據，全球第二大經濟體中國、第三大的日本都出現經濟復甦的跡象，也讓投資人在本周一開始抱持相對樂觀的態度。

歐元兌美元大致持平，尾盤升值 0.07% 至 1.184 美元，盤中一度觸及 1.1870 美元的一周高位。

德國商業銀行分析師表示，比起分岐嚴重的美國，投資人認為歐洲更有可能推進一步的財政刺激措施。

英鎊對美元貶破 1.32，兌歐元也走低，投資人焦點放在英國和歐盟重啟貿易談判。

英國首相官邸周日晚間表示，首相強生因接觸新冠肺炎 (COVID-19) 感染者，為了安全起見正進行自主隔離。官邸表示「目前首相身體情況良好，沒有任何不適症狀出現」。

中國主導、磋商八年之久的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）周日正式簽署，全球規模最大的自由貿易協定誕生。

離岸人民幣兌美元貶 0.23% 至 6.5760，盤中稍早攀至 6.5660 的一周高位。

截至週二 (17 日) 台灣時間約 6:00 價格：