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〈紐約匯市〉疫苗提振風險情緒 但Fed寬鬆預期抑制 美元持平、澳幣升 

鉅亨網編譯余曉惠
〈紐約匯市〉疫苗提振風險情緒 澳幣漲 Fed寬鬆預期抑制 美元持平  (圖:AFP)
〈紐約匯市〉疫苗提振風險情緒 澳幣漲 Fed寬鬆預期抑制 美元持平  (圖:AFP)
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美元美元指數紐約匯市日圓疫苗避險英鎊歐元美股美債殖利率疫情確診

Moderna(MRNA-US) 實驗性疫苗預防新冠病毒有 94.5% 效力，成為輝瑞 (PFE-US) 之後第二家臨床試驗結果遠優預期的美國藥廠，消息激勵澳幣紐元等高風險貨幣周一 (16 日) 攀高，但美國疫情嚴峻且多處重啟封鎖，市場預料美國聯準會 (Fed) 將維持長時間貨幣寬鬆，抑制美元美元指數大致持平。

追蹤美元對一籃子貨幣的美元指數持穩在 92.64，略低於上周五所報的 92.74。

美元指數走勢
美元指數走勢

Action Economics 的分析師說：「我們可能看到美元繼續狹幅波動，不過較長期而言，由於 Fed 的寬鬆立場預料保持更長一段時間內，未來幾個月美元可能面臨壓力，因為經濟成長反彈會伴隨通膨。」

輝瑞和 BioNTech 之後， Moderna 也公布樂觀的初步效力數據，意味著美國可能在 12 月有兩種疫苗獲得緊急使用授權。雖然兩者雖然還需要通過更多審查，但投資人仍高度期待能出現某種疫苗拯救全球經濟，幫助高風險貨幣如澳幣紐元升值，美股反彈、美債殖利率上揚。

亞洲周一公布強勁經濟數據，全球第二大經濟體中國、第三大的日本都出現經濟復甦的跡象，也讓投資人在本周一開始抱持相對樂觀的態度。

歐元美元大致持平，尾盤升值 0.07% 至 1.184 美元，盤中一度觸及 1.1870 美元的一周高位。

德國商業銀行分析師表示，比起分岐嚴重的美國，投資人認為歐洲更有可能推進一步的財政刺激措施。

英鎊美元貶破 1.32，兌歐元也走低，投資人焦點放在英國和歐盟重啟貿易談判。

英國首相官邸周日晚間表示，首相強生因接觸新冠肺炎 (COVID-19) 感染者，為了安全起見正進行自主隔離。官邸表示「目前首相身體情況良好，沒有任何不適症狀出現」。

中國主導、磋商八年之久的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）周日正式簽署，全球規模最大的自由貿易協定誕生。

離岸人民幣美元貶 0.23% 至 6.5760，盤中稍早攀至 6.5660 的一周高位。

截至週二 (17 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

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