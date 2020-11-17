外匯交易 只愛長線操作？

現在的匯價很低，可以買了嗎？現在進場做可以放長線嗎？以上往往是外匯投資人的疑問，但多久的期間算是長線？放長線的交易，風險就會比較低了嗎？

根據國際清算銀行 (BIS) 最新的調查，全球外匯市場每日成交量已超過 6.6 兆美元，交易量最大的主要貨幣是美元 (USD)、日圓 (JPY)、歐元 (EUR)、英鎊 (GBP)、瑞士法郎 (CHF)、澳幣 (AUD)、紐西蘭幣 (NZD)、加拿大幣 (CAD)… 等，在全球不同時區 24 小時不間斷地交易，所以，各個貨幣的走勢被不同因素影響的可能性較多。

英鎊兌美元 (GBP/USD) 月線圖

資料來源：湯森路透

舉例來說，以上是 GBP/USD 自 2010 年迄今 (共 10 年) 的月線圖，最高價 1.7191 出現在 2014 年 7 月，而最低價則是今年 3 月 20 日的 1.1404。

英鎊兌美元 (GBP/USD) 年線圖

資料來源：湯森路透

以上是 GBP/USD 自 1970 年迄今 (共 30 年) 的年線圖，最高價 2.6440 出現在 1972 年，而最低價則是 1985 年的 1.0520。

相比之下，GBP/USD 目前的價位算是高還是低？若要作所謂的長線交易，現在是時機嗎？

由於外匯市場涵蓋全球，影響各個貨幣走勢的因素很多，風險格外難以控制，時間愈長，面對的風險可能更多，投資人除了要懂得最基本的基本面分析，也要隨時掌握消息面觸發的波動，若能輔以技術面幫助對貨幣走勢的判斷和風險的控制，加上懂得適時停損或採取避險操作，可能更有效掌握進出場的時機。

「外匯保證金交易｣是遠東國際商業銀行的主要業務之一，投資人可以透過此商品將資金放大 20 倍，對欲交易的貨幣雙向操作，即「先買後賣｣或「先賣後買｣，更可以利用掛單執行交易或停損，方便投資或進行避險，銀行更備有最資深的交易團隊，提供外匯市場資訊的交流和分享。不過，外匯保證金交易是可以放大倍數交易的商品，面對瞬息萬變的外匯市場，控制風險格外重要。如欲了解詳細內容，請致電遠東商銀交易室專線：0809085818。

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