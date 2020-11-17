 1

外匯交易 只愛長線操作？

遠東商銀
外匯交易 只愛長線操作？ (圖:shutterstock)
外匯交易 只愛長線操作？ (圖:shutterstock)
Tag
外匯BIS美元日圓歐元英鎊瑞士法郎澳幣紐西蘭幣加拿大幣長線交易風險基本面停損避險外匯保證金交易掛單遠東商銀

現在的匯價很低，可以買了嗎？現在進場做可以放長線嗎？以上往往是外匯投資人的疑問，但多久的期間算是長線？放長線的交易，風險就會比較低了嗎？

根據國際清算銀行 (BIS) 最新的調查，全球外匯市場每日成交量已超過 6.6 兆美元，交易量最大的主要貨幣是美元 (USD)、日圓 (JPY)、歐元 (EUR)、英鎊 (GBP)、瑞士法郎 (CHF)、澳幣 (AUD)、紐西蘭幣 (NZD)、加拿大幣 (CAD)… 等，在全球不同時區 24 小時不間斷地交易，所以，各個貨幣的走勢被不同因素影響的可能性較多。

英鎊美元 (GBP/USD) 月線圖  

資料來源：湯森路透
資料來源：湯森路透

舉例來說，以上是 GBP/USD 自 2010 年迄今 (共 10 年) 的月線圖，最高價 1.7191 出現在 2014 年 7 月，而最低價則是今年 3 月 20 日的 1.1404。

英鎊美元 (GBP/USD) 年線圖

資料來源：湯森路透
資料來源：湯森路透

以上是 GBP/USD 自 1970 年迄今 (共 30 年) 的年線圖，最高價 2.6440 出現在 1972 年，而最低價則是 1985 年的 1.0520。

相比之下，GBP/USD 目前的價位算是高還是低？若要作所謂的長線交易，現在是時機嗎？

由於外匯市場涵蓋全球，影響各個貨幣走勢的因素很多，風險格外難以控制，時間愈長，面對的風險可能更多，投資人除了要懂得最基本的基本面分析，也要隨時掌握消息面觸發的波動，若能輔以技術面幫助對貨幣走勢的判斷和風險的控制，加上懂得適時停損或採取避險操作，可能更有效掌握進出場的時機。

「外匯保證金交易｣是遠東國際商業銀行的主要業務之一，投資人可以透過此商品將資金放大 20 倍，對欲交易的貨幣雙向操作，即「先買後賣｣或「先賣後買｣，更可以利用掛單執行交易或停損，方便投資或進行避險，銀行更備有最資深的交易團隊，提供外匯市場資訊的交流和分享。不過，外匯保證金交易是可以放大倍數交易的商品，面對瞬息萬變的外匯市場，控制風險格外重要。如欲了解詳細內容，請致電遠東商銀交易室專線：0809085818。

遠東商銀外匯保證金交易專頁：
http://www.feib.com.tw/foreignexchange/index.aspx

Facebook(臉書) 粉絲專頁：請搜尋「外匯領航員 遠東商銀外匯保證金交易」
網址：https://www.facebook.com/FEIBMARGINTRADING

掃瞄以下 QR Code(網址：https://line.me/R/ti/p/%40014oltke )

加入「遠銀外匯保證金交易｣LINE 官方帳號，
或用 LINE 以 ID 搜尋「feibmargintrading」加入好友。

〈延伸閱讀〉

1. 外匯保證金交易 三個關鍵選項很重要

2. 判斷匯率 要觀察通貨膨脹率?

3. 美元跌、人民幣升 怎麼做較有利?

4. 有效運用資金 掌握歐元、澳幣漲勢?

5. 澳幣積弱已久 行情翻轉現端倪?

6. 美國總統大選逼近 你選擇哪個貨幣 ?

7. 常見外匯 Q&A 

相關新聞