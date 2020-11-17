好市多宣布配息 巴菲特卻已在Q3出清持股

「股神」巴菲特職掌的波克夏海瑟威 (BRA-US) 第 3 季持股變動文件周一 (16 日) 出爐，內容顯示，波克夏持有的 430 萬股好市多 (Costco)(COST-US) 股票一股不剩，代表這檔 2000 年開始建倉的大型零售股票遭波克夏全數賣出，令專家費解。

雅虎財經 (Yahoo! Finance) 報導，好市多為大型倉儲零售商，業務廣泛且容易理解，符合巴菲特投資方針，而且巴菲特左右手孟格 (Charles Munger) 從 1997 年擔任好市多董事會成員至今，無論從哪一點來看都讓人摸不清。

報導指出，沒人知道巴菲特第 3 季出清好市多股票的真正理由，或許是因為孟格將離開好市多董事會 (畢竟孟格已經高齡 96 歲)，也或許是因為巴菲特看好亞馬遜 (AMZN-US) 真正掌握零售業的未來 — 上季波克夏持有的亞馬遜股票不變，維持在 53.3 萬股。

好市多周一宣布配息

有些人甚至質疑巴菲特出清好市多持股的時機不恰當。許多分析師老早就熱切期待好市多將發放股利，該公司資產負債表帳上有 120 億美元現金，總債務僅 75 億美元，正是回饋股東的好時機。

波克夏 13F 持股變動曝光的同一天，好市多宣布將 12 月 11 日將發放每股 10 美元特別股利，總額 44 億美元。假如波克夏再持有久一些，就能領到這檔持有 20 年股票的股利。

好市多向忠誠付費會員販售大量產品的商業模式，在疫情肆虐的今年格外吃香，該公司 10 月同店銷售勁增 14.4%，電子商務銷售飆升 91%。過去五個月來，好市多的同店銷售交出兩位數成長的耀眼成績，遠遠領先目標百貨 (TGT-US) 或沃爾瑪 (WMT-US) 的業績。

好市多在許多國家也受到喜愛，「其他國際」業務在止於 10 月的九個月當中成長 19%，超越美國業績 13.6% 的增幅。相較之下，沃爾瑪逐漸退出國際市場，先後出售日本和英國事業股權；目標百貨也淡出加拿大，專心經營美國事業。

好市多周一收盤小漲 0.25% 至每股 379.79 美元，盤後受股利消息激勵勁揚 2.43%。