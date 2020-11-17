APEC部長會議聚焦疫後經濟交流 明年擬續採視訊方式進行

第 31 屆亞太經濟合作 (APEC) 部長會議 16 日晚間以視訊會議方式舉行，我國由國發會主委龔明鑫、行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中共同出席，除說明台灣抗疫優異表現外，龔明鑫、鄧振中也提出在後疫情時代經貿交流與支持多邊貿易體系，明年部長會議也計畫續採視訊方式進行。

國發會表示，今年 APEC 主題為「優化人民潛力，共享繁榮之韌性未來」，會議聚焦討論後疫情時代經濟復甦、貿易與投資優先領域，並強調包容性、數位經濟及創新永續等，同時宣布 APEC 後 2020 願景、APEC 武漢肺炎即時線上資訊交流平台、APEC 2020 年度經濟政策報告「結構改革與婦女經濟賦權」等成果。

鄧振中表示，台灣振興經濟成果約讓 1344 萬人民受惠、逾 12 萬家廠商免於倒閉，有效保障中小企業及弱勢族群利益，而台灣第 3 季經濟成長率更高達 3.33%，為全球極少數維持正成長的國家，也希望以台灣經驗協助 APEC 會員抗疫。

鄧政委進一步表示，面對疫情挑戰各國應加強分享防治及經濟復甦經驗，打造信賴且具韌性的供應鏈，協助企業轉型及防疫，同時維持關鍵物資供應鏈穩定，促進區域內流通及便捷化，台灣也鼓勵 APEC 持續支持多邊貿易體系及 WTO 相關工作，讓全球貿易體系能更開放、公平、自由。

龔明鑫則指出，疫情也突顯運用數位科技提供高品質與可及的數位健康服務及商品之重要性，台灣在資通訊產業、醫衛領域具備優勢，也希望結合理念相近的會員體，攜手推動各項與數位健康照護相關計畫。

明年主辦經濟體紐西蘭也宣布明年仍將以視訊方式辦會 APEC 部長會議，主題則訂為「攜手協作，共同成長 (Join, Work, Grow, Together.)」。