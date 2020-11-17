友銓力拚甩虧損包袱 看好二大動能

網路女裝電商業者友銓 (5321-TW) 第三季稅後虧損近 1 億元，創 2013 年第三季以來單季新低，友銓表示，日前已收購行動支付 App「fasney」，有望成穩健獲利動能，加上併購美而快效益擴大，電商業占比將持續拉高，有助毛利率揚升，後市仍樂觀。

友銓統計，超過 70% 消費者交易選擇超商取貨付款，顯示非現金支付許有龐大發展空間，因此，日前斥 3000 萬元收購開發出行動支付 App fasney 的美而快電商金融科技公司，並開放會員使用，有動旗下各品牌透過 fasney 成交的平均客單價，較其他支付方式高出 10-25% 不等。

友銓強調，後續將透過 fasney 拓展合作商家，並與金融機構聯盟，為客戶提供貸款、理財商品等普惠金融服務，藉此增加交易手續費和金融服務費收入，看好 fasney 將成為新一波成長動能。

友銓第三季稅後虧損近 1 億元，每股虧掉 2.85 元，前三季每股虧損達 3.28 元，主因第三季提列存貨損失 0.47 億元、商譽減損 0.59 億元，加上 PCB 業務匯損，不過，友銓強調，往後將完全擺脫此虧損包袱，提列存貨損失後，估第四季毛利率可望回升至上半年近 30% 水準。

展望後市，友銓指出，仍將伺機購併、轉投資電商女裝品牌，並整合旗下電商資源，努力坐穩國內電商女裝服飾龍頭。

友銓近來股價大跌，今 (17) 日更跌至 5 個月來新低，面臨 30 元關卡保衛戰