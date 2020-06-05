友銓斥1.51億元買下美而快46%股權 攻服飾電商版圖

電商業者友銓 (5321-TW) 今 (5) 日董事會通過重大決議，擬投資 1.51 億元收購美而快實業 46.06% 股權，加上目前已持有美而快 53.94% 股權，美而快將成旗下 100% 持有子公司，友銓看好收購完成後可進一步提升獲利。

美而快是國內時尚服飾電商業者，旗下知名服飾品牌有 PAZZO、MEIER.Q 和 Genquo，具備從流行企劃、產品設計與打樣、營銷宣傳、物流配送和社群平台管理等電商營運完整經驗，擁有會員數超過 120 萬人。

友銓說明，由於美而快深耕台灣，已在宜蘭購地自建產品設計中心和物流中心，本次收購美而快股權取得控制權後，將可整合旗下各品牌服飾電商資源，達到商品設計、美學設計、市場資訊、供應鏈整合、商品配送和倉儲共享的效益。

友銓也規劃，未來旗下各品牌進行聯合行銷，有助品牌價值的提升。

友銓早期從事印刷電路板相關業務，2018 年引進新團隊朝電子商務發展，並陸續收購 Mercci22、Miyuki、Armora ju 等時尚女裝品牌電商公司，今年第一季服飾電商營業額比重已達 67%，商品毛利率達 39.6%。