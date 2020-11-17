美國最大養老基金掃貨 中概股成交量霸榜

即便川普政府有意打壓中概股，美國最大公共養老基金—加州公務員退休基金（CalPERS）向美國 SEC 公布的文件顯示，該機構第三季買進 38.14 萬股蔚來股票，占加碼比重約 20%。使得該機構對蔚來的總持股達約 230 萬股。

川普政府的金融市場工作之前小建議美國 SEC 強化對中概股企業在美國上市時的條件要求，以加強保護美國股市投資人。但中概股在美國的熱潮似乎未受任何影響。

上週五 (13 日) 中概股在美股交易市場創下歷史性的一天，當日美股成交額排名前 10 大中，中概股拿下半壁江山，當中蔚來成交額奪下第一(274 億美元)，甚至超過亞馬遜、蘋果、微軟的成交總和。

與蔚來汽車同為中國造車新勢力的理想汽車、小鵬汽車在當天成交額分佔第六及第十。至於中國電商代表的阿里巴巴與拼多多則分佔第四及第九。

(圖片: AFP) 蔚來汽車

上述五檔中概股中已有三家公布第三季財報，受惠於中國的經濟快速復甦，三家公司業績表現均十分亮眼。

小鵬汽車今年第三季營收達人民幣 19.9 億元，年增 343%。此外，今年第三季，小鵬汽車毛利率為 4.6%，首度出現季度毛利率由負轉正。

阿里巴巴的財年第二季業績營收達人民幣 1551 億元，年增 30%，而今年雙 11，阿里巴巴的 GMV 也大幅成長，較去年同時段業續上升人民幣 1032 億元，年增 26%，創三年新高。

至於拼多多第三季營收達人民幣 142 億元，年增 89%，在 NON-GAAP 之下純益則是達人民幣 4.664 億元，是其上市以來首度季度獲利。

值得注意的是，蔚來及理想雖然仍未公布第三季財報，但其公佈的最新汽車銷售數據已創造新紀錄。

另一方面，成交量飆漲，反映中概股在美國市場倍受寵愛。今年以來，這五檔中概股已經大幅上漲。蔚來今年漲幅逾 1000%、拼多多則漲逾 300%、上市不到半年的理想和小鵬股價均上漲 170%。

阿里巴巴在 10 月份股價則不斷創下新高，股價曾飆升至每股 319 美金，但之後受到螞蟻暫停上市和反壟斷新規等影響，股價出現回檔，不過今年股價依舊上漲逾 22%。

