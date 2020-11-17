不畏今年疫情 台灣前20大品牌創造百億美元價值年增5%

經濟部工業局今 (17) 日與台灣經濟研究院、品牌價值調查機構 Interbrand 共同揭曉 2020 年台灣國際品牌價值調查，由趨勢科技趨勢科技拿下第一，2、3 名則為華碩 (2357-TW)、旺旺集團，統計台灣前 20 大品牌今年將創造 100 億美元，在疫情影響下，逆勢年增 5%，也是繼 2013 年後再度超過百億美元價值。

經濟部表示，台灣國際品牌價值調查進入第 18 年，今年受國際情勢動盪、疫情衝擊下，人類生活、工作、消費型態大幅改變，但也帶動健康生活文化、5G 產品與應用爆發，成為科技領域品牌新成長動能。

Interbrand 指出，觀察品牌價值成長關鍵在於掌握市場與消費者潛在需求、跨足多元領域、創造品牌差異度、重視消費者互動體驗等四大趨勢。

經濟部工業局今年也啟動台灣品牌耀飛計畫，並擴大表揚台灣前 25 名國際品牌價值企業，而累計前 25 大企業今年將創造 103.82 億美元價值，其中，前 20 大企業將創造 100.66 億元，再度突破百億美元價值。

2020 年入圍台灣前 25 大國際品牌前三名為趨勢科技、華碩、旺旺則分別位居 2、3 名，4-10 名則為研華 (2395-TW)、巨大 (9921-TW)、中信金 (2891-TW)、國泰金 (2882-TW)、宏碁 (2353-TW)、聯發科 (2454-TW)、美利達 (9914-TW)。

11-20 名則為美食 - KY(2723-TW)、中租 - KY(5871-TW)、台達電 (2308-TW)、聯強國際 (2347-TW)、正新 (2105-TW)、統一 (1216-TW)、喬山 (1736-TW)、微星 (2377-TW)、克麗緹娜、創見 (2451-TW)，20-25 名則由台泥 (1101-TW)、中鼎 (9933-TW)、威剛 (3260-TW)、上銀 (2049-TW)、合勤 (3704-TW)。