〈玉山金法說〉疫情影響前三季獲利年減11.8% 淨手續費收入創新高

玉山金 (2884-TW) 今 (17) 日召開法人說明會，受到疫情影響，前 3 季稅後純益 139.5 億元，年減 11.8%，每股稅後純益為 1.11 元。不過，前三季淨手續費收入 146.4 億元創新高，較去年同期成長 6.0%。

玉山金控總經理陳美滿表示，由於國內疫情控制得宜，加上鼓勵台商回台投資、擴大再生能源等政策，整體企業投資意願顯著提升，使台灣的經濟成長率及出口均有很好的表現，帶動玉山各項業務表現尚稱穩健。

玉山金前三季淨收益 425.8 億元，創歷年同期新高，較去年同期成長 4.4%；稅後純益 139.5 億元，較去年同期減少 11.8%，前三季 EPS 為 1.11 元，股東權益報酬率 (ROE)10.63%、資產報酬率 (ROA)0.70%。

若從各子公司來看，玉山銀行前三季稅後純益 129.59 億元，年減 16.67%，EPS 1.36 元，成為金控獲利衰退的主因；而玉山證券及玉山創投稅後純益分別成長 78.0% 及 276.9%。

玉山銀前三季存款餘額較去年同期成長 13.3%，其中，外幣存款成長 17.2%，淨增量市場第 2；放款餘額成長 11.2%，淨增量市場第 2；SME 放款餘額成長 15.8%。玉山業務發展穩健，同時也維持良好風險管理，截至 9 月底不良資產比率 (NPL) 為 0.20%，逾期放款覆蓋率 612.5%，維持良好的資產品質。

玉山銀前三季淨手續費收入 146.4 億元創新高，較去年同期成長 6.0%，其中財富管理淨手收 69.4 億元，成長率 10.0%。玉山金表示，該公司財富管理結合數位平台與大數據，提供顧客個人化的理財建議，同時運用「理財快易通」提供 VIP 顧客遠端資產配置服務，提升理專服務效率。

不過，玉山銀淨利差 (NIM) 今年以來逐季下滑，從今年第一季的 1.34%、第二季的 1.29%，到第三季已經降到 1.25%。