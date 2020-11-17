晶電攜手利亞德量產Micro LED 明年可望獲利貢獻財報

LED 廠晶電 (2448-TW) 與利亞德合資成立利晶微電子，在中國無錫的 Micro LED 生產基地已投產，並已取得商用與標案等訂單，明年將貢獻營收，全年有機會獲利，晶電持股約 5 成，最快明年可挹注財報表現。

晶電與中國 LED 顯示屏廠商利亞德，今年 3 月宣布合組利晶微電子，攜手佈局 Micro LED 技術，首期註冊資本額為人民幣 3 億元，並在無錫建立全球首座 Micro LED 量產基地，兩大集團各取得約一半持股，預計 2023 年產能達滿載。

利亞德日前宣布，利晶無錫生產基地已正式投產，未來除鎖定 Micro LED、Mini LED 背光產品外，也會瞄準 Micro LED 自發光顯示器，並攜手成立 Micro LED 研究院，全力佈局相關技術。

據悉，利晶主要終端應用著眼高階市場，如 140-160 吋的 4K 電視、超過 200 吋的 8K 電視等，應用場域包括企業中控室、政府機關控制室、會議中心、品牌旗艦店等商用場景或標案。目前主要出貨給利亞德，也已有其他國內外客戶。

利晶今年第三季虧損約 1090 萬元，隨著利晶無錫基地正式投產，明年產量可望大幅增加；晶電表示，利晶明年第二季起產能將逐漸拉升，貢獻營收，若全年營收規模達到 10 億元人民幣，就可望損平，明年有機會賺錢，未來 5 年在全產能稼動下，營收有機會上看 50 億元人民幣。