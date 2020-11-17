〈玉山金法說〉信用卡逆勢突圍 前三季刷卡額亞軍、卡數淨增量奪冠

玉山金 (2884-TW) 今 (17) 日召開法人說明會，相較國內信用卡簽帳金額受疫情衝擊呈現衰退，玉山信用卡逆勢突圍，前三季簽帳金額刷到亞軍、信用卡卡量淨增量更居全國之冠。

玉山金控總經理陳美滿表示，由於疫情影響出國消費支出，信用卡市場整體簽帳金額衰退 7%，但玉山信用卡前三季累積簽帳金額 3554 億元排名第 2，較去年同期成長 13.4%，卡量淨增量更居全國第 1 名。

截至第 3 季，玉山信用卡流通卡數達 444.3 萬張，今年以來增加 26.9 萬張，且每卡每月的平均消費金額為 8887 元，也比 2019 年底的 8595 元增加，可以看出玉山卡友的消費力道不受疫情影響。

陳美滿表示，玉山信用卡業務之所以可以繳出亮麗成績，主要是透過完整的產品佈局，推出深受數位及年輕客群喜愛的信用卡，掌握數位客群成長及國內消費回溫的商機，持續提升市占率。

此外，值得一提的是，玉山歷時 4 年開發及建置，在今年 8 月正式啟用自行開發設計的銀行新核心系統，替未來的數位轉型打造關鍵基礎工程，因應數位金融的瞬間大量交易，並即時提供顧客各種創新的金融服務；目前玉山無論是基金、信貸、換匯、信用卡等交易，均有超過 6 成的比例是在數位通路上完成。