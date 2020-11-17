5G ETF投資熱 00876寫三大驚奇 00881明天開募

台股連日衝高，5G 題材也是近日買盤競逐焦點，連帶推升元大未來關鍵科技 ETF(00876-TW) 股價、淨值連兩日迭創歷史新高，規模也衝到約 70 億元，成為目前台灣規模最大 5G ETF，寫下三大驚奇。不只元大未來關鍵科技 ETF，搭上 5G 熱潮，號稱「國家隊 5G ETF」的國泰台灣 5G+ ETF(代號：00881) 也將於明 (18) 日開始募集。

元大未來關鍵科技 ETF 研究團隊表示，5G 新科技成為趨勢，將吸引國際資金搶先進駐，5G 主題成為 2021 年投資界新寵已無庸置疑，根據 IHS Markit 估計，預期全球 5G 相關產業鏈總產值將於 2035 年來到新台幣 400 兆元，而國際間 5G 投資金額也將水漲船高。

5G 投資正夯，帶動 00876 今 (17) 日盤中一度攻抵 24 元整數大關，終場收在 23.83 元，連兩日創下歷史新高，7/7 掛牌至今，四個多月上漲近 20%，若從淨值來看，00876 發行價為 20 元，截至 11/16 最新淨值 23.99 元，同步改寫新高，也成長 19.95%。不僅如此，00876 的最新規模也衝到約 70 億元，為目前台灣規模最大的 5G ETF。

搭上 5G 熱潮，號稱「國家隊 5G ETF」的國泰台灣 5G+ ETF 也將於 11/18-11/24 開募，國泰投信表示，00881 是台灣唯一 100% 鎖定全球最強台股 5G 科技廠的 ETF，是國家隊 5G ETF。而低利環境使長線具爆發成長動能的 5G 趨勢股浮出檯面，以近兩年來看，臺灣 5G + 通訊指數上漲幅度高達 71.75%，漲幅較全球 5G 通訊指數勝出近 30%，而明年才是 5G 真正的爆發期，是 5G 題材難得的投資機運。