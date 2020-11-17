〈台股盤後〉台積電漲點收斂 指數終場小漲41點 13600點大關得而復失

台積電 ADR 周一再度創高，激勵台積電今 (17) 日早盤一度突破 500 元大關，激勵台股最高站上 13780 點，不過由於獲利了結賣壓出籠，終場漲點收斂，小漲 41.18 點或 0.3%，收在 13593.01 點，13600 點大關得而復失，成交值約與昨日持平，達 2300 億元。

權值股今日在台積電帶領下，多站穩紅盤，台積電終場小漲不到 1%，收在 485.5 元，聯發科、鴻海、大立光也溫和上漲，國泰金則隨著昨日法說報佳音，今日上漲逾 1%。

高價股因追買意願不足，多數進行修正，股后矽力 - KY 大跌近半根跌停板，接連失守 2300、2200 元大關，祥碩、信驊、譜瑞 - KY 等千金股跌幅也有 1-3%，僅昇佳持續反彈，上漲逾 2%。

今日盤面焦點輪動至記憶體、太陽能族群，記憶體旺宏、南亞科皆上漲近半根漲停板，太陽能族群包括國碩、達能再度漲停，元晶、聯合再生、茂迪也有 4% 以上的漲幅。

至於昨日盤面焦點如精材、創意皆回檔休息，精材大跌逾 5%，創意也修正逾 2%，散熱族群雙鴻、奇鋐也因賣壓出籠，跌幅也有半根。