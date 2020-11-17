【日盛投顧】短多賣壓出籠 無礙多方上攻

◆盤勢分析

1. 受週一美國大漲激勵，週二台股在 2330 台積電開盤跳空大漲突破 500 元大關的帶動下，指數以大漲 171.94 點的 13,723.77 點開出，指數最高上漲 228 點的 13,780.12 點後，在預估量暴增下，短線獲利賣壓出籠，指數一路震盪走低，終場加權指數以上漲 41.18 點的 13,593.01 點作收，漲幅 0.30%，成交量 2,364.36 億元。三大法人合計買超 149.28 億元：外資買超 150.99 億元、投信賣超 0.63 億元、自營商賣超 1.08 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量微縮，仍有創高機會。

(2)、均線：短、中、長期均線呈多頭排列，有利指數攻高。

(3)、技術指標：KD 在 11/04 出現黃金交叉買訊後，週二 K、D 開口收斂，留意死亡交叉的賣訊是否出現。

3. 櫃買指數下跌 0.08%，收在 168.35 點，前高 169.64 點待突破，支撐約 167.3 點附近，壓力約在 169.6 點附近。

4. 觀盤重點：本波從 11/02 上漲以來的上升趨勢線 (11/02 的 12480 點 11/13 的 13170 點之切線)，目前約在 13550 點附近而 5 日線(13380 點) 是短線下檔強力支撐，未跌破上升趨勢前，指數仍有高點可期，偏多操作為宜，而若跌破上升趨勢線恐將拉回整理。

結構太陽能、記憶體、鋼鐵股、航運股、業績成長股

1. 太陽能：在經濟部即將公告「用電大戶條款」，規範超大電量的企業使用一定比率再生能源，激勵今日太陽能攻勢再起，由 2406 國碩、3686 達能漲停領軍，包括: 6443 元晶、3576 聯合再生、6244 茂迪等均有 4.1% 以上的漲幅。

2. 記憶體：美光 16 日股價大漲 6.78%，加上美光高層對產業後市看法偏樂觀，激勵今日記憶體相關個股走強，包括 2408 南亞科與 2337 旺宏均有 4.3% 以上的漲幅，記憶體模組廠則由 8088 品安 (+5.26%)、4973 廣穎(+4.49%)、3260 威剛(+1.88%) 表現。

3. 鋼鐵股：在 2028 威致累計前 3 季稅後 EPS 達 1.01 元，YoY+83.63%，賺贏去年全年，而 2006 東鋼累計前三季稅後 EPS 達 1.97 元，YoY+79.1%，優於預期下，由 2028 威致漲停領漲鋼鐵股，包括：2009 第一銅與 2006 東鋼均有 5.35% 以上的漲幅、而 2027 大成鋼、2002 中鋼、2014 中鴻等漲幅均超過 1.5%。

4. 航運股：繼輝瑞後，美國生技大廠 Moderna 研發的新冠疫苗也取得重大突破，激勵今日航空雙雄上漲，而貨櫃航運業繼歐美線後，亞洲區間航線運價也大漲，激勵 2615 萬海股價上漲 5.71% 創近 67 個月新高，領漲航運股，包括 2618 長榮航與 2603 長榮均有 2.9% 以上的漲幅、而 2610 華航也有 1.5% 以上的漲幅。