〈台股盤前〉高檔估有獲利賣壓調節 短線面臨震盪修正

台股昨 (17) 日在台積電創高下，同步改寫盤中、收盤歷史新高，不過，隨指數位階來到高檔，短線恐出現獲利調節賣壓，慎防出現新一波修正拉回。

市場消息方面，華為宣布出售旗下手機次品牌「榮耀」所有股權給深圳智信新信息技術公司，完全切割與榮耀的關係。業界解讀，「新榮耀」擺脫華為色彩後，將不受美國禁令限制，可望向聯發科擴大採購晶片。

三星電子 (Samsung Electronics) 去年宣布將砸 1160 億美元投資旗下晶圓代工業務後，近期三星高層主管透露，預計 3 奈米晶片將於 2022 年起量產，趕上晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 進度，搶食蘋果、超微等先進製程代工大單。

微軟新世代遊戲機 Xbox Series X/S，上市熱銷、供不應求，微軟財務長 Tim Stuart 預估，缺貨問題至明年第 1 季仍無法解決，台系供應鏈鴻海、和碩、群電等供應鏈營運進補。

台泥 (1101-TW) 總經理李鐘培表示，明年中國推動十四五，加上供給側持續改革下，整體需求持續看好；土耳其及葡萄牙在疫情下，需求獲利仍保持成長，同樣正向看待。