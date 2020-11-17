漢唐明年樂觀 將跟進台積電赴美 子公司首年就可賺錢

工程設備大廠漢唐 (2404-TW) 今 (17) 日召開法說會，展望明年，總經理陳柏辰表示，台灣市場持續活絡，海外市場也可望回溫，營運展望樂觀，也將隨大客戶台積電 (2330-TW) 前往美國設立子公司，預計第一年就可獲利。

漢唐目前已簽約未認列在手訂單金額達 430 億元，其中，今年新接合約金額達 165 億元，預計年底達 200 億元，訂單可看至明年，部分則已達後年。

陳柏辰指出，今年海外市場受美中貿易戰影響，客戶建廠意願低，相關業績較去年衰退，海外營收比重也降至 10% 以下，反觀台灣市場，受惠客戶建廠力道需求強勁，整體營收大幅成長；前 10 月營收 316.12 億元，年增 67.65%。

展望明年，陳柏辰認為，台灣市場依舊活絡，海外市場隨著貿易戰影響淡化，加上美方對非高階製程較無限制，海外客戶將恢復建廠動能，明年營收仍可保持一定水平。

漢唐近期也積極打造營運第二隻腳，承接彰化地區 20MW 太陽能電站建置，目前正向政府申請核准程序，預計最快明年貢獻營收，漢唐也可認列發電收入。

針對台積電前往美國設廠，陳柏辰表示，將跟進大客戶前往設立子公司，已開始著手調查當地合作廠商，預計美國子公司將仿造中國經驗，設立第一年就可獲利。

漢唐今年在台灣客戶建廠帶動下，前三季每股純益達 16.52 元，已賺贏去年全年 14.77 元；前三季營收 288.08 億元，年增 72.05%，稅後純益 31.48 億元，年增 54.85%，每股稅後純益 16.52 元。