〈華為出售榮耀〉緊箍咒解除 聯發科將受惠 5G晶片出貨再升溫

華為今 (17) 日宣布，將出售旗下榮耀手機整體業務與資產，交割後也將不再有任何股份，外界看好，聯發科 (2454-TW) 原先即為榮耀供應商，加上大股東是深圳市政府，國產意識與地緣優勢下，聯發科將成此次交易受惠者。

華為聲明指出，由於產業技術要件無法持續獲得，消費者業務面臨巨大壓力，為延續榮耀產品與供應商，決定出售榮耀整體業務資產，交割後將不再持有任何股份，也不參與經營管理決策，收購方為深圳市智信新信息技術有限公司。

據外媒報導，深圳智信最大股東是深圳智慧城市科技發展集團，持股達 98.6%，而深圳智慧城市則是由深圳市政府國有資產監督委員會 100% 持股，國產色彩鮮明。

聯發科先前憑藉天璣 800 系列晶片，打入榮耀 X10 Max、30 青春版、Play 4 等多款機種，尤其 X10 Max 一改先前僅採用自家麒麟晶片的慣性，也是榮耀 5G 時代中的首款大螢幕手機，凸顯聯發科與榮耀的合作關係。

聯發科在主流平價市場享有高市占，包括天璣 820、800、800U、720、700 系列，未來在自家產品豐富度，以及地緣優勢下，市場看好，聯發科將成為榮耀分拆後的手機晶片主力供應商。

未來榮耀將可望不再受限華為禁令，且若可重獲 Google 行動服務 (GMS) 支援，除了有利榮耀產品在中國銷售，也可重啟海外銷售動能，有助聯發科 5G 晶片出貨進一步升溫。