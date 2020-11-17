〈台泥集團法說〉台泥與信昌化明年1/18完成股份轉換 同日下市

台泥集團旗下信昌化 (4725-TW) 今 (17) 日召開法說，第三季營運順利轉盈，終止連 6 季虧損，但第四季各產品市場需求仍充滿變數；母公司台泥已完成信昌化公開收購，預計明年 1 月 18 日終止上市。

信昌化總經理趙天福表示，今年上半年受肺炎疫情影響，石化材料下游需求萎縮，加上中國對自美國進口的苯酚祭出反傾銷稅，造成美國苯酚改為大量出口至台灣，衝擊國內市場供需秩序。

趙天福指出，其後國際油價因疫情的衝擊而崩盤，使大部分石化產品價格巨幅滑落，信昌化各主要產品中，僅有作為消毒劑的異丙醇主要原料丙酮，價格較過去成長，惟因整體庫存的存貨跌價損失，第二季營運仍舊虧損。

雖然第三季下游尼龍產業需求仍尚未復甦，不過，信昌化受惠風電產業對環氧樹脂的大量需求，酚產品價格已恢復平穩，本季業績達成損平。但趙天福表示，第四季適逢秋冬季節，專家普遍預測疫情恐加劇，加上今、明兩年亞洲地區整體苯酚年產能共增加 110 萬噸，各產品市場需求仍充滿變數。

由於營運長期虧損，台泥今年 7 月宣布擬公開收購子公司信昌化，盼整合集團資源，協助嚴重虧損的信昌化先下市調整體質，爭取更多改革時間。

台泥日前已完成公開收購子公司信昌化，並於股東臨時會通過股份轉換，向證交所申請終止上市，台泥與信昌化將於明年 1 月 18 日完成現金股份轉換，並於同日終止上市。