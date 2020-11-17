華義、泰谷、辣椒11/19起恢復普通交割

櫃買中心今 (17) 日公告，恩得利 (1333-TW) 未依規定在期限內公告申報今年前 3 季及去年度財報，今天起正式下櫃；華義 (3086-TW)、泰谷 (3339-TW) 及辣椒 (4946-TW) 等 3 家公司，因財報顯示每股淨值已回升至 5 元以上，因此，自 19 日起恢復為普通交割。

櫃買中心指出，恩得利未如期繳交去年度及今年 1-3 季財報，且內部控制制度有重大缺失及與關係人債務協商等重大影響股東權益等情事，自 4 月 7 日起停止櫃檯買賣已屆滿 6 個月仍未改善，櫃買中心於 10 月 7 日公告，恩得利有價證券自今天起下櫃。

櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報的第 3 季財報，上櫃有價證券應調整交易方式共有 7 家，並自 11 月 19 日起實施。其中，天剛 (5310-TW) 因財務報告顯示每股淨值已經低於 3 元，因此，維持全額交割股處分，並新增採分盤方式交易。



勝昱 (4304-TW) 及德宏 (5475-TW) 等 2 家公司，因財報顯示每股淨值已回復至 3 元以上，但仍低於 5 元，因此繼續列為全額交割，但取消分盤交易。百徽 (6259) 儘管每股淨值已不低於 5 元，但淨值仍未較前期增加，因而維持全額交割，但取消分盤交易。

此外，華義、泰谷及辣椒 3 家公司，因財報顯示，每股淨值已不低於 5 元，且較前期增加，也沒有其他各款應變更交易方法的情事，自 19 日起恢復為普通交割。