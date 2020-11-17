〈RCEP簽署〉蔡總統：已超前部署 不能把雞蛋放在同個籃子

亞太 15 國簽署「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，整體廢除關稅率高達 91%，台灣被排除在外，引發國內產業憂心。總統蔡英文今 (17) 日提出三點說明穩定民心，強調政府早已超前部署、做好調適，且台灣不能像過去一樣，把所有的雞蛋都放在同個籃子裡。

蔡英文指出，過去台灣在 RCEP 的參與上得到進展，但經濟卻因為過度依賴單一市場走入困境。而台灣的產品長期都在 RCEP 成員國的市場中面對競爭，因此，不論是政府還是業者，早就已經超前部署，做好了調適。

對於民間憂心忡忡，蔡英文提出三項論點說明，第一，台灣對 RCEP 成員國的出口，本來就有超過 70% 是零關稅；其次，部分可能受到關稅影響的產業，包括機械、塑化、鋼鐵、紡織等產業，中國的多數產品對日韓是排除降稅、或採 10 年以上逐步調降，因此，短期內對台影響有限。

第三，台灣透過新南向政策，協助產業積極布局東協國家，加上產業競爭力的提升，台灣產品在主要東協國家的進口占有率，正逐步成長。

蔡英文表示，我們不能像過去一樣，把雞蛋放在同一個籃子裡，應多方嘗試，為台灣開拓更多機會，因此，我們也積極爭取各項國際經貿合作，開始推動有系統的國家經濟轉型升級，讓台灣從依賴轉為在世界上不可或缺的角色。

蔡英文進一步指出，甫結束的 APEC 年度部長會議中，台灣共同參與擘畫 2020 年後的經濟願景；台灣的代表團即將展開「台美經濟繁榮夥伴對話」，深化台美經貿合作，在在證明台灣總體經濟依然能穩健成長。