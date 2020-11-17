〈璟德法說〉訂單能見度達明年Q2 營運估將季季高

無線元件及模組廠璟德 (3152-TW) 今 (17) 日召開線上法說，創辦人簡朝和表示，訂單能見度已經到明年第二季，預計營收到明年將季季創高，明年營收成長動能不輸今年。

簡朝和表示，目前動能來自智慧型手機由 4G 轉 5G，以及 Wi-FI 6 的需求帶動，若以比重來看，出給 5G 佔整體智慧手機約 40-45%，Wi-Fi 6 在整體 Wi-Fi 則約 20%。

由於訂單能見度佳，簡朝和指出，11 月及 12 月營收將逐月創高、第四季會有雙位數季增，毛利率也會比第三季 58% 好，全年營收估年增 25-30%。

展望明年，簡朝和認為，明年第一季會比第四季好，全年也將維持季季高的走勢，明年全年營收成長動能不比今年差。

除了 5G 及 Wi-Fi 6 外，璟德在低軌道衛星通訊 (LEO) 也沒有缺席，簡朝和透露，的確有跟客戶展開合作，目前也送了好幾個樣品。

璟德第三季每股純益 2.93 元、前三季來到 8.42 元，均優於去年同期；10 月營收 1.95 億元，月增 2.6%、年增 38%；前 10 月營收 17.52 億元，年增 24.1%，均為歷史新高。