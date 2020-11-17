〈智聯服務轉上櫃〉將拓展金融產業、海外市場

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下資訊系統整合廠智聯服務 (6751-TE) 將轉上櫃，展望未來，董事長施宣輝表示，智聯服務具有集團資源等兩大優勢，會繼續深化既有半導體客戶，並開拓金融銀行、IoT 等產業，也不排除往海外拓展。

智聯服務目前銷售仍集中台灣，產業別以半導體占 70-75% 為大宗，金融銀行業 10-15%，未來將跨大至 IoT、電子製造等產業，也可望運用母公司宏碁資源拓展中國、歐洲、美國等海外市場。

施宣輝表示，智聯服務半導體業務主要分為兩塊，一部分是現有半導體上中下游客戶，包含 IC 設計、晶圓代工、設備廠商等，將持續深化與既有客戶合作，另外，面對貿易戰廠商調整全球布局，智聯服務也將協助、配合客戶到東南亞、美國等地進行設廠。

施宣輝進一步指出，智聯服務有兩大優勢，包含具備全球化服務能量，可彈性配合客戶調整，也可望透過集團資源強化服務能量，另一方面則是符合客戶需求的客製化技術服務，都是智聯服務產業優勢。

智聯服務總經理韓政達則表示，不只半導體廠商積極擴建 3 奈米、2 奈米新廠，包含 Google、微軟等國際大廠也相繼宣布擴大投資台灣，都將資訊系統整合成長，而智聯服務不只深化既有半導體客戶外，包含金融、傳產都是客群。

隨著年底即將轉上櫃，是否會併購其他廠商，施宣輝表示，現階段並沒有，但未來並不排除併購。