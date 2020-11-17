〈璟德法說〉訂單出貨比達4 LTCC供需缺口擴大

無線元件及模組廠璟德 (3152-TW) 創辦人簡朝和今 (17) 日表示，目前訂單出貨比 (B/B 值) 高達 3.5-4，而因應 LTCC(低溫共燒陶瓷) 供需缺口仍持續擴大，璟德二期擴產也預計在明年第三季底開出貢獻營收。

璟德今日參加櫃買中心舉辦的線上法說，投資人關注全球 LTCC 未來 5 年供需情況，簡朝和表示，目前就已經有很大的缺口，且持續往上增加。

璟德今年已經完成第一階段擴廠，廠房面積由原先 1.5 萬平方米，增加到 4.5 萬平方米，但簡朝和表示，產能還是完全不夠，供應不及，因此啟動二階段擴產計畫。

外界也關注國內同業積極投入 LTCC 生產及持續增加產能，是否衝擊璟德，對此，簡朝和直言「不會」，就規模而言，國內其他廠加起來的產能，遠遠低於璟德。

至於明年資本支出，簡朝和認為，雖然會比今年略少，但整體還是會維持高檔，因應新產能開出。

目前璟德是全球 LTCC 第三大廠，僅次於日本的村田製作所 (Murata)，以及 TDK，而國內被動元件廠奇力新 (2456-TW)、華新科 (2492-TW) 也投入 LTCC 領域。