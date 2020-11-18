〈貴金屬盤後〉黃金4日來首見收低 未能收復關鍵1900美元

週二 (17 日) 交易，在經歷連 3 日上漲後，黃金期貨價格收低，未能收復關鍵的 1900 美元 / 盎司關口。

儘管新冠疫苗有新進展，往往這不利黃金，但最近幾日金價仍上漲。Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，「近幾日美元走跌降低了金價的壓力，但黃金仍在掙扎脫離低谷。黃金在約 1850 美元至 1860 美元區域找到支撐，但之後卻一直很難突破 1900 美元。」

「這可能是黃金浮現的新短期範圍，但隨著每週傳出更進一步的疫苗消息，黃金下方似乎有些動搖，近期價格的回升『可能鼓勵了某些人，除非突破 1900 美元，否則這漲勢不會持續』。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 2.70 美元或約 0.1%，收每盎司 1885.10 美元。

週一黃金上漲近 0.1%，且為連續第三日收高。

12 月白銀期貨價格下跌 15 美分或 0.6%，收每盎司 24.651 美元。前一日漲幅 0.1%。

新冠疫情支撐黃金走漲數月，黃金也因應全球第二波疫情再起而做出更多反應。

實際上，根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）匯總的數據，週二新冠病毒全球確診人數攀升至 5500 萬，而死亡人數上升至 130 萬以上。過去一週，美國每日平均新增確診 155442 例，較 2 週前的平均日增案例增加 82%，且全美 50 個州和地區的病例均增加。據 Covid Tracking Project 的數據，截至週二，與新冠肺炎有關的住院人數也攀升至 73014 人，突破前一日創下的紀錄 69993 人。

即使週一新冠疫苗再傳進展，但疫情蔓延的現況仍縮限了黃金下行程度。(Moderna (MRNA-US) 週一宣布，候選疫苗目前在最後階段研究上證實降低新冠病毒感染率的有效性達 94.5%。)

GoldMining 執行副總裁 Jeff Wright 認為，黃金市場仍將持續疲軟直到本週末至進入下週感恩節。

「過了感恩節，黃金才會暫停下來，屆時華盛頓必須重回討論支出法案，以期通過後在 12 月 11 日之後為政府提供資金。」

Wright 對是否實施封鎖抱持懷疑，但他指出，在援助計劃的決議達成之前，兩黨恐怕都會頻頻出招。「超大型刺激措施就要來了，但這必須等到 1 月的新國會召開，黃金將會從這 2 個事件中受益。」

與此同時，亞特蘭大 Fed 總裁 Raphael Bostic 週二稍早受訪時表示，Fed 正密切關注第二波新冠疫情下的美國經濟進展，以防其蔓延「預示著更深的傷害」。但他補充，Fed 對抗疫情造成的市場衝擊之工具「仍有一些作用。」此評論可能對黃金有利。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二受訪表示，現在對財政刺激政策的需求可能比近期其他時候更大。「很長一段時間沒有像現在這樣 (對財政刺激政策) 有這麼高的需求。」他透過網路廣播在舊金山一個商業研討會上發表談話。

樂觀的投資者認為，美元長期疲軟最終也將為黃金奠定基礎，使其邁向更高的價格，因為各國央行和政府將花費大量資金以對抗疫情造成的經濟損失，這可能會給美元造成壓力。

ICE 美元指數下降 0.2% 至 92.434。美元走疲有利美元計價的大宗商品，因價格更吸引海外買家。

週二美國經濟數據未見太大幅度影響金價。

美國 10 月零售銷售活動的報告顯示，10 月份的銷售成長 0.3%，與市場共識一致，不含汽油和汽車價格的銷售成長 0.2%。另外，10 月進口物價下降 0.1%，但同月不含燃料的進口物價上升 0.1%。10 月份工業生產增長 1.1％。

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