〈貴金屬盤後〉新冠疫苗進展更樂觀 黃金連跌2日 3週來首見

週三 (18 日) 交易，黃金期貨價格收低，係因新冠治療和預防措施有更新消息，促使這避險金屬嚐到 10 月下旬以來首次連續 2 日的下跌。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「疫苗開發的最新消息引起樂觀情緒，支撐了風險情緒，最終使避險資產承壓。」

週三稍早，輝瑞 (PFE-US) 表示，其與 BioNTech SE (BNTX-US) 合作開發的新冠候選疫苗在臨床試驗的最終分析中，有效性達 95%，從而提供了臨床研究更樂觀的進展。

此前，Moderna (MRNA-US) 週一宣布，候選疫苗目前在最後階段研究上證實降低新冠病毒感染率的有效性達 94.5%

但另一方面，新冠確診人數仍在激增，根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）匯總的數據，週三全球新冠病例數攀升至 5570 萬人，死亡人數超過 130 萬人。

「歐美新冠病例飆升持續令人感到不安和警戒，短期內黃金可能自美元疲軟中獲得支撐力，直到疫苗方面有更多消息公布為止。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 11.20 美元或約 0.6%，收每盎司 1873.90 美元。

黃金前一日收低 0.1%，根據 FactSet 的數據，週三再次下跌意味著黃金在 10 月 29 日之後首次出現連 2 日下跌的走勢。

12 月白銀期貨價格下跌 20 美分或 0.8%，收每盎司 24.448 美元。前一日跌幅 0.6%，為 10 月 26 日結束的 3 個交易日以來，首次出現連續下跌的情況。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，市場現在被「疫苗未來幾個月就會問世、經濟將大獲支撐」的想法籠罩，但同時也理解「疫情蔓延全球各地，包括歐美，今天冬天將會非常嚴峻。」

看漲的投資者仍然認為，黃金的長期路徑走高，因為各國央行的刺激措施和政府的財務政策將支撐黃金。

然而，有效疫苗和療法成功開發後，恐怕無法在幾個月內就廣泛分配，同時數百萬人仍承受防疫措施造成的經濟衝擊 。

ActivTrades 的首席分析師 Carlo Alberto De Casa 表示，「偏好風險的情緒仍主宰市場，但我們正看到風險與總體不確定的局面之間存在著有趣的挑戰，因為各國央行仍被迫印鈔，而新冠持續存在又使經濟受到的傷害會長期停留。」

週三經濟數據公布後，黃金稍微收斂跌幅。美國 10 月份新屋開工量年增 4.9% 至 153 萬棟，建築許可維持穩定在年率 155 萬棟，表明經濟活動有些停頓。

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