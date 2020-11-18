Fed鮑爾：疫情帶來下滑風險 財政刺激需求比以往大

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二 (17 日) 表示，美國經濟復甦可望繼續以「穩健」的步伐前進，但是新冠肺炎 (COVID-19) 確診病例激增已經構成復甦動能喪失的風險，現在結束緊急貸款機制還不是時候。

鮑爾在一場舊金山一場線上活動中表示，感染率上升已經對經濟帶來顯著的下滑風險，「尤其是近期」。他說：「疑慮在於，人們對控制疫情失去信心，將減少參加他們認為會暴露在感染風險中的活動，現在已經有這樣的跡象出現。」

美國就業人數連續六個月攀升，但仍有數百萬人失業，加上疫情反撲，都讓經濟復甦飽受威脅。

鮑爾表示，最近疫苗的重大科學進展對中期經濟展望是很好的消息，但是美國經濟要從疫情中完全復原，還有迢迢長路要走。

他再度向國會喊話，表示對財政刺激的需求「比以往大」。

此外，鮑爾說：「Fed 將保持現況，堅定致力於使用所有工具來支撐經濟。接下來幾個月可能充滿挑戰性。」

Fed 將於 12 月 15-16 日召開例行會議，鮑爾傾向保留 Fed 的緊急貸款措施，暗示可能延長到 2021 年。

目前大部分計畫將於今年年底到期，只有一項除外。Fed 需取得財長同意，才能保留工具，但目前財政部尚未決定是否將緊急貸款工具的到期日展延到明年。