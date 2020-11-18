看疫後世界 比爾蓋茲預言：5成商務旅行消失 

微軟共同創辦人比爾 · 蓋茲 (Bill Gates) 表示，就算病毒消失，疫情仍將永久改變人們商務旅行和經商辦公的方式，他預言未來五成商務旅行消失，在辦公室的時間將減低至少三成。

蓋茲周二 (17 日) 在紐約時報一場論壇中表示，由於居家辦公愈來愈常見，未來出差或商務旅行的門檻會變得非常高。部分企業甚至會採取更極端的作法，例如減少面對面開會的機率。

新冠肺炎摧毀航空旅行需求，尤其是利潤豐厚的商務旅行。根據美國航空協會 (A4A)，疫情爆發前，美國航空產業一半營收來自商務旅行，但只占所有旅行的 3 成。

比爾及梅琳達蓋茲基金會致力推動新冠肺炎疫苗，因此蓋茲和藥廠主管需要不定時開會。蓋茲透露，他和藥廠主管今年已經開了五次虛擬會議，過去這種會議通常以面對面形式進行，「我們還是會進辦公室，會有商務旅行，但比起以前將少得多。」

蓋茲周一 (16 日) 在 Podcast 節目「比爾蓋茲 & 拉西達瓊斯：提出大哉問」第一集中也表示，受到疫情影響，他的行程比過去簡單不少，不太需要為了業務而出差，通勤時間也少了許多。

蓋茲的播客節目。取自 gatesnotes.com

他說，自己從 3 月到現在不曾進過辦公室，「我得不好意思承認，這是我喜歡的部分。」

蓋茲透露，待在家中的另一個意外收穫是：獲得更多和成年孩子相處的時間。他和妻子梅琳達育有三個孩子，分別是 24 歲的 Jennifer、21 歲的 Rory 和 18 歲的 Phoebe。