低利助長房市 美國Q3房貸逼近10兆美元刷新高

拜史上超低利率之賜，美國房地產市場蓬勃發展，房貸也一路膨脹，最新數據顯示，美國第 3 季的抵押貸款激增，一路逼近 10 兆美元、改寫歷史新高。

紐約聯準銀行周二 (17 日) 公布的統計顯示， 7 到 9 月美國家庭負債達到 14.35 兆美元，比前一季增加 0.6% 或 870 億美元，以抵押貸款占比最高。抵押貸款第 3 季攀抵 9.86 兆美元，創新高。

這份報告中有許多數字逼近或是打破歷史紀錄，例如第 3 季新屋貸款和再融資合計 1.05 兆美元，是史上次高紀錄，追平 2003 年再融資熱潮的水準。

值得注意的是，雖然目前房貸債務遠高於次貸風暴，但現在的借款人信用分數遠優於當年，大部分是信用良好的借貸人。

車貸也顯著攀升，第 3 季達到 1.36 兆美元，創歷史新高。

紓困法案幫助降低違約率

報告顯示，第 3 季貸款違約率下降，主要反映 2.2 兆美元紓困法案 (即俗稱關懷法案的 CARES ACT) 提供延後償付，以及一些放款機構類似服務帶來的幫助。

舉例來說，學貸為下滑至 4.4%，遠低於第 2 季的 9.3%。第 3 季僅 13.2 萬人收到信用報告破產通知，是歷史新低。

但是這些寬限措施預定年底結束，代表許多從紓困措施受惠的人可能再次面臨困難。