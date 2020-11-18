〈蔡力行開講〉不擔心高通取得出貨許可 整體手機需求將回升

華為昨日宣布出售旗下榮耀手機事業，聯發科 (2454-TW) 執行長蔡力行今 (18) 回應，公司內部了解當中，需要多做一些調查，至於競爭對手高通 (QCOM-US) 取得出口華為許可，蔡力行坦言並不擔心，明年整體手機市場將復甦。

華為聲明指出，將出售旗下榮耀手機整體業務與資產，交割後也將不再有任何股份，外界看好，聯發科 (2454-TW) 原先為榮耀供應商，加上大股東是深圳市政府，國產意識與地緣優勢下，聯發科將成此次交易受惠者。

市場關心，由於競爭對手高通 (QCOM-US) 先前已取得出口華為許可證，是否會對聯發科造成影響，蔡力行認為，不論是榮耀出售或是競爭對手取得許可證，重要的還是整體智慧型手機的需求和發展。

儘管今年受疫情干擾，智慧型手機銷量下滑，但聯發科今年在 4G、5G 智慧型手機表現可圈可點，明年更可隨著經濟復甦，智慧型手機需求也將回升，看好隨著市場成長，以及聯發科產品具備競爭力，對相關疑慮一點都不擔心。

聯發科也在前日公告，併購 Intel(INTC-US) 旗下 Enpirion 電源管理晶片事業，蔡力行指出，Intel Enpirion 專注在 FPGA 領域，主要應用為資料中心，屬於較高階應用產品，子公司立錡可望藉由取得相關技術，往更高階市場發展。

至於拜登當選美國總統後的美中關係，蔡力行指出，不管哪位政治人物當選，企業界就是努力工作、遵守法規，聯發科也會在規範下好好發展，為員工與股東謀福利。

對於台積電 (2330-TW) 薪酬結構調整，蔡力行表示，每家公司都有各自的薪酬結構，聯發科在固定、變動等整體薪酬具有競爭力，尾牙則因全球疫情延燒，已確定停辦。