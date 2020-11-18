〈永豐金法說〉16年來資產規模從兆元突破2兆元 總座為股價抱屈

永豐金 (2890-TW) 今 (18) 日舉行法說會，總經理朱士廷表示，截至第 3 季止，永豐金總資產規模已突破 2 兆元，距離 2004 年資產破兆元，等於走了 16 個年頭再度增加兆元，今年儘管有疫情干擾，台股頻頻創高，但金融股股價被 undervalue (低估)，永豐金股價也一直很委屈，無論資產配置、手續費收入、各種布局上都持續往前走，相信投資人會看得到公司的努力。

朱士廷表示，永豐金第 3 季稅後純益 36.0 億元，較上季成長 9.3%，獲利持續穩定成長，前三季淨收益 293.8 億元，較去年同期成長 5.2%，稅後純益 92.5 億元，面對新冠肺炎來襲，僅較去年同期微幅衰退 2.8%，每股稅後純益 0.82 元，ROE 8.26%，每股淨值 13.38 元。

其中，手續費淨收益 111.25 億元，較去年大幅成長 29.7%，金額續創歷年同期新高，並已經超越去年全年手續費收入，主要是受惠於銀行與證券財富管理業務的成長。

朱士廷進一步表示，截至第 3 季為止，金控總資產規模已經突破 2 兆元，距離 2004 年資產破兆元，等於走了 16 個年頭再度增加兆元。

朱士廷表示，今年儘管有疫情干擾，台股頻頻創高，但在股票上漲過程中，因為台灣科技業特別是半導體產業是全球重鎮，所以大部分資金都流向半導體、科技股，使得整體金融股股價都相對委屈。

朱士廷進一步指出，主要是因為今年美國調降了六次利率、台灣調降了一次利率，投資人因為對利率調降會損害到獲利有所疑慮，因此對銀行為主的金控或銀行股投資會比較保守可以想像。

朱士廷表示，且科技股能見度比較高，焦點都跑到科技股，所以金融股被 undervalue 看起來是普遍現象，永豐金股價也一直很委屈，我們每天戮力工作，碰到環境變化只能去因應，但是永豐金的資產配置、手續費收入、各種布局上都持續往前走，相信投資人會看得到我們的努力。

永豐銀行累計前三季淨收益 215.1 億元，較去年同期成長 1.5%，稅後純益 76.4 億元，雖較去年同期衰退 3.3%，永豐銀行總經理莊銘福表示，前三季利息淨收益與手續費淨收益表現亮眼，分別較去年出現 13.1%、12.5% 的雙位數成長，其中第三季利息淨收益 44.3 億元，較上季成長 9.9%，金額創下單季歷史新高。

永豐銀行「大戶數位帳戶」到 9 月底為止，累積開戶數已達 58.2 萬戶，市占率為全台第三，至 9 月底台外幣存款達新台幣 601 億元，活絡房貸、信貸、信用卡、理財等業務。