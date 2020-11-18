〈裕隆集團法說〉東風日產獲利可望達去年水準 Q4挹注裕日車可期

裕日車 (2227-TW) 今 (18) 日召開法說會，總經理李振成看好台灣車市買氣，並上修銷售規模，而中國車市雖處於衰退態勢，但主要轉投資金雞母東風日產全年銷售仍有望達 118-120 萬台，獲利可望與去年相當，挹注可期。

裕日車指出，由於國內經濟動能提升，加上各車廠陸續推出新車款也有刺激效果，台灣市場前 10 月總市場銷量達 354652 台，年增 3.6%，全年銷量預估可達 43.1 萬台 (不含重車)，較日前預估值上修約 9000 台，也優於去年的 42.7 萬台。

而中國經濟逐漸走出新冠肺炎疫情陰霾，預估全年車市約 2240 萬台，年減 13%，屆時將是 7 年來低點，不過，轉投資東風日產銷售相對穩定，全年有望上看 120 萬台、高於去年的 117 萬台，並使全年獲利達去年水準。

為因應中國車市的衰退狀況，未來東風日產研發投資支出會相對低一點、減少車型，裕日車看好，盤整過後東風日產可望強者恆強。

在台灣車市，李振成指出，由於整體市況買氣熱，看好 Sentra 全年仍可達 1 萬台的銷售目標，而 Kicks 今年以來已銷出 1.3 萬台 全年有望達 1.6 萬台，Juke 將於明日正式發表，目前預接單優於預期，初步配額已接近完售。

由於東風日產穩定挹注獲利，裕日車第三季稅後純益 21.62 億元，年增 9.32%，每股純益 7.21 元，不僅創同期新高，也是單季第四高，累計前三季稅後純益 38.22 億元，年減 24.54%，每股純益 12.74 元。