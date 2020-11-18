〈永豐金法說〉數位三大支柱確立 宣誓數位變革

永豐金控 (2890-TW) 總經理朱士廷今 (18) 日宣布，延攬 AI 智慧專家、成功大學教授張天豪擔任數位科技長，預計 12 月 1 日正式上任；再加上資訊長蔡瑞庭、資安長李相臣，永豐金「數位三大支柱」確立，下周將舉行數位變革宣誓大會，力拚數位發展。

朱士廷表示，張天豪為國立臺灣大學資訊工程博士，目前為成功大學電機系教授、永豐銀行專業顧問。長年對人工智慧 (AI) 領域等先進技術有所鑽研，並與產業界合作密切，合作領域包含生醫、製造業、科技業等國家發展重點產業。張天豪為永豐銀行現任顧問，與永豐合作多年，協助永豐數位轉型有成。

而前富邦金控資安守護神李相臣目前為金控資安長兼銀行資安長。

朱士廷指出，永豐金控持續推動數位變革，2014 年開始採用開放型核心系統，2019 年已經順利完成系統升級，近幾年資訊部分的資本支出投入比較大的金額，過去三年相關資本支出都呈現雙位數成長，明年預估資本資出還會成長 17%。

朱士廷表示，現在金融機構都以「小核心大周邊」為趨勢，隨著科技進步與業務轉變，舊有的封閉型系統固然很好，但如果未來要改變難度較高，因此永豐金很早就採用開放型核心系統，且在去年換版，系統成功升級。

朱士廷進一步表示，下周一永豐金將舉行數位變革宣誓大會，主要著眼於未來 AI 技術的運用一定會改善金融的樣貌，希望藉助張天豪等三大支柱對機器學習、人工智慧運用等先進技術的專才，用科技人的角度，跳脫傳統金融人的思維，投入信用評等報告、精準行銷、商品推蔫與區塊鏈技術研究，將人工智慧技術實際導入金融應用場景。