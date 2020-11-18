夏普股票自12月2日起 納入日經225指數

根據電子版《日本經濟新聞》在日本時間週三 (18 日) 下午 4 點半的報導，鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (SHARP)(6753-JP) 股票將被納入日經 225 指數。而日本電信業龍頭 NTT(9432-JP) 正在進行私有化的日本最大行動通訊公司 NTT Docomo(9437-JP) 股票，也會從日經 225 指數當中剃除。

夏普股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

這項決定的主要原因在於，日前 NTT 針對 NTT Docomo 成功實施了 TOB 案，正打算將該公司完全私有化，也因此 NTT Docomo 股票於近期內從日本交易所下市的可能性極高。

相關作業預定在 12 月 2 日實施，夏普公司的股票面額設定為 50 日圓。

此外，日經 300 指數、日經 500 指數、日經內需股 50 指數，由都同樣在 12 月 2 日剔除 NTT Docomo 股票。而在同日，日經 300 指數將以飯田集團控股 (3291-JP) 來取代，日經 500 指數則將以 UT 集團 (2146-JP) 來取代。至於日經內需股 50 指數則是直到 2021 年 10 月的定期變更日之前，都不會實施補充。