日本10月出口年減0.2% 對美出口連2個月增加、汽車貢獻大

日本 10 月份的出口額報年減 0.2%，接近去年表現。主要原因在於，以中國市場為主的亞洲地區出口，還有美國市場出現回溫。

日本財務省週三 (18 日) 公布最新貿易統計。2020 年 10 月份的出口總額報年減 0.2% 至 6 兆 5661 億日圓。日本在今年 5 月份因受到肺炎疫情干擾，造成當月出口較去年同期大減 28.3%，而在那之後也在中國市場的帶動下，日本出口的萎縮幅度也逐漸縮小。

日本 2020 年 10 月貿易數據 (圖片來源：日本財務省)

以國家地域來看，日本 10 月出口至中國市場報年增 10.2% 至 1 兆 4578 億日圓、連續 4 個月增加。而亞洲市場整體也轉為年增 4.4% 至 3 兆 6919 億日圓。

另外在美國市場報年增 2.5% 至 1 兆 2993 億日圓，也是繼 9 月之後再度的超越去年同期。日本出口至美國的汽車及相關零件，對於當月的出口成長貢獻良多。10 月日本出口至美國的汽車年增 22.5%。

在歐洲市場方面，當月日本出口報年減 2.6% 至 5992 億日圓。連續 15 個月減少。

另一方面，日本 10 月份的進口總額報年減 13.3% 至 5 兆 6932 億日圓，仍維持 2 位數百分比的下滑幅度。

在出口減去進口後，日本 10 月份的貿易收支報 8729 億日圓的盈餘，實際表現優於《路透社》所整理之預測中數 (2500 億日圓盈餘)。