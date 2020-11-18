股東會登記新變革 明年起單日名額限縮至90家

證交所表示，根據「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」規劃，明 (110) 年每日召開股東常會公司限額數從 100 家調整為 90 家，但若近一年股東會或臨時會的電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數比率達 50% 以上，且章程載明採用董監候選人提名制者，則不受每日登記 90 家的限制。

證交所表示，明年股東常會召開日期事前登記作業，各公司可選擇「證券暨期貨相關單位共用憑證」或「工商電子憑證」擇一辦理「股東常會日期事前登記作業」。

為讓上市櫃、興櫃公司明年可順利辦理股東常會召開日期事前登記作業，證交所預計在 11 月與 12 月各舉辦模擬測試，其中第一次測試，設定憑證 IC 卡作業, 於 11 月 23 日零時起至 11 月 26 日下午 5 點止；股東會日期登記作業則從 11 月 27 日上午 9 點起到 11 月 27 日下午 5 點止。

至於第二次模擬測試，設定憑證 IC 卡作業部分預計從 12 月 7 日零時起到 10 日下午 5 點為止；至於股東會日期登記作業則從 12 月 11 日上午 9 點起到 12 月 11 日下午 5 點為止。

證交所表示，兩次測試作業皆須重新設定 IC 卡憑證作業後，才能辦理股東常會日期的事前登記測試，為利公司熟悉作業方式，建議各公司可透過模擬測試機熟悉相關作業流程。