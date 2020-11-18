經濟部國營事業獲頒企業永續獎 台灣中油奪九項創新高

台灣永續能源研究基金會今 (18) 日揭曉 2020 TCSA 台灣企業永續獎，經濟部旗下台灣中油、台電、台糖等均獲得台灣 TOP50 永續企業獎肯定，其中，台灣中油共拿下九項大獎，位居國營事業之首，也創下歷史新高。

台灣中油榮獲台灣 TOP50 永續企業獎、能源產業白金獎，也拿下創新成長獎、人才發展獎、社會共融獎、性別平等獎、氣候領袖獎、永續水管理獎、循環經濟領袖獎等共九大獎項，獲獎數續創新高。

台灣中油表示，這次參與評比企業家數達 252 家創下新高，中油仍從眾多競爭者中脫穎而出，獲得九大獎項為國營事業中最佳，也顯現中油永續經營、與利害關係人有效溝通等成果。

台電今年則三度獲得台灣企業永續報告白金獎殊榮，同時獲得台灣 TOP50 永續企業獎、社會共融獎、創意溝通獎、創新成長獎及氣候領袖獎等共六項殊榮。

台電指出，台電持續兼顧穩定供電並推動環境保護，同時力行減碳與發展再生能源，將在供電情勢穩定下，逐步擴大降載幅度，另外也引進創新技術建置全台第一個電能轉直供平台，提供電力用戶多元購電管道，提升供電效率。

台電去年也因應國際氣候變化及永續發展趨勢，發表《台電環境政策白皮書》，將持續實踐守護環境品質、聚焦循環創新及營造生態共融等六大承諾，也利用彰化地區高日照時數特質，結合綠建築及環境友善理念，規劃全台規模最大，可年發 1.4 億度電、減碳近 8 萬公噸的彰濱太陽能光電場。

此外，台糖今年也拿下台灣 TOP50 永續企業奬、企業永續報告傳統製造業白金奬，這也是台糖第 4 度、第 6 度抱回兩項獎項。