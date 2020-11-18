2020台灣企業永續獎 台灣大奪十大項目躍升年度大贏家

台灣永續能源研究基金會今 (18) 日舉辦第十三屆「台灣企業永續獎」頒獎典禮，台灣大 (3045-TW) 勇奪「十大永續典範獎」服務業類第一名，總計獲得 10 項大獎，被譽為年度最大贏家；子公司 momo 富邦媒則是今年首度報獎即獲得「綜合績效 - 台灣 TOP 50 永續企業獎」及企業卓越案例獎等肯定。富邦集團旗下三家上市公司包含富邦金控、台灣大哥大、momo 富邦媒今年共囊括 26 項大獎，展現集團於金融、電信、電商領域永續經營的決心。

董事長蔡明忠表示，台灣大長期耕耘 E(環境)、S (社會)、G (治理) 三大面向，貫徹永續發展的信念。近年來，以電信產業永續數位匯流領航者自我期許，持續落實全面呼應聯合國 17 項永續發展目標 SDGs 的 2030 心大願景計畫，明確設定 51 項永續 KPI 並逐年檢核、超標達成。

此外，攜手八大利害關係人一起推動全新的品牌核心精神「Open Possible 能所不能」；在治理面以誠信透明的治理及超過半數的獨立董事席次，讓更多跨國頂尖專業人士為公司帶來數位轉型新動力，以迎向 5G 時代；公益面全面以核心職能推動「以科技擁抱愛」的各項專案；環境面為倡議節能減碳而全力推動 5G 共頻共網共構、通過科學減量目標設定明確的減碳路徑。未來台灣大將持續堅守核心價值，以具體行動為世界打造更美好的明天。

獲主辦單位譽為 2020 年度最大贏家之一的台灣大哥大，今年由總經理林之晨出席領獎。台灣大不僅第 6 度獲得「十大永續典範企業獎」，今年更以最高榮耀拿下服務業類第一名，同時也再度大滿貫拿下包含卓越案例、永續報告書等 10 大獎項，特別以「推動永續工程自建綠色基站」讓評審留下深刻印象，獲評審盛讚足以成為「電信業以永續精神迎向 5G 世代的標竿」。

對此，林之晨表示，他上任第一天所提出的超 5G 策略，就是以 Green 所代表的「愛台灣、愛人類、愛地球」做為公司治理的五大核心精神之一，更以科學基礎減量目標 SBTi 明確設定 2030 年的碳排放量在範籌一和二要較 2016 年減少 30%；上週末再度獲得 DJSI 道瓊永續指數電信業世界指數全球第一的殊榮，繼 2018 年後二度登上全球首位，台灣大將持續超越自我，和所有利害關係人一起發揮「能所不能」的品牌核心精神，堅持向永續目標邁進。

除以綜合績效獲得十大永續典範企業獎，台灣大在企業卓越案例獎類亦獲得 7 項。其中在「氣候領袖獎」、「創意溝通獎」、「社會共融獎」等三個獎項獲得該分組第一名。台灣大哥大重視環境永續的推動，自 2015 年便開始推動綠能倡議整合，2016 年正式定調「台灣大綠能、永續大未來」，長期的耕耘與努力，讓台灣大哥大 5 度獲得「氣候領袖獎」，當中的創新綠能公益專案 - 種福電亦多年獲得「創意溝通獎」。

身為科技電信業，台灣大哥大透過科技推動公益，以用「科技擁抱愛」主軸囊括 Coding FUN 偏鄉玩程式、i 無限數位公益專案以及數位學習中心等內涵，再次獲得「社會共融獎」的肯定。

台灣大同時獲得「透明誠信獎」、「供應鏈管理獎」、「人才發展獎」、「創新成長獎」以及「企業永續中文報告書 - 資通訊傳播業白金獎」、「英文報告書銀獎」等獎，涵蓋 ESG 各種面向總計 10 項大獎，360 度全方位獲得評審認可台灣大哥大長期耕耘永續經營的努力。

此外，台灣大哥大旗下 momo 富邦媒，也從 2019 年正式啟動永續生活藍圖，聚焦共益夥伴、永續消費、永續營運、健康平等、社會共好等「五大策略」，實踐對公司治理、環境、顧客關係、員工與社會的永續經營。今年更是首次報名台灣企業永續獎就獲得「綜合績效 - 台灣 TOP50 永續企業獎」、「企業永續報告書 - 批發零售業金獎」，及企業卓越案例「創意溝通」、「氣候領袖」等獎項。